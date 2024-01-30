https://ria.ru/20240130/isk-1924416849.html

Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля

Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля - РИА Новости, 30.01.2024

Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля

Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:24

анастасия ивлеева

александр трещев

"голая вечеринка"

александр иншаков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Беседа по иску назначена на 2 февраля, 11.00", - сказали в суде. На данной стадии процесса будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. Изначально истец, адвокат Александр Трещев, требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но последнюю часть иска суд к рассмотрению не принял. Истец настаивает, что оператор должен перевести взысканную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят. Параллельно суд принял к производству еще один иск - в нем некий Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд вновь решил не рассматривать. Первый иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе. В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".

https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html

https://ria.ru/20240130/mutabor-1924369169.html

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анастасия ивлеева, александр трещев, "голая вечеринка", александр иншаков