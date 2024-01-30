https://ria.ru/20240130/isk-1924416849.html
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля - РИА Новости, 30.01.2024
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:24
2024-01-30T17:24
2024-01-30T17:24
анастасия ивлеева
александр трещев
"голая вечеринка"
александр иншаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917568231_0:398:1064:997_1920x0_80_0_0_7b6cb22cb901fa5006bde65cab1502cd.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Беседа по иску назначена на 2 февраля, 11.00", - сказали в суде. На данной стадии процесса будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. Изначально истец, адвокат Александр Трещев, требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но последнюю часть иска суд к рассмотрению не принял. Истец настаивает, что оператор должен перевести взысканную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят. Параллельно суд принял к производству еще один иск - в нем некий Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд вновь решил не рассматривать. Первый иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе. В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html
https://ria.ru/20240130/mutabor-1924369169.html
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анастасия ивлеева, александр трещев, "голая вечеринка", александр иншаков
Анастасия Ивлеева, Александр Трещев, "Голая вечеринка", Александр Иншаков
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
Процесс по миллиардному иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде во вторник.
«
"Беседа по иску назначена на 2 февраля, 11.00", - сказали в суде. На данной стадии процесса будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства.
Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"
Изначально истец, адвокат Александр Трещев
, требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой
, но последнюю часть иска суд к рассмотрению не принял. Истец настаивает, что оператор должен перевести взысканную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.
Параллельно суд принял к производству еще один иск - в нем некий Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд вновь решил не рассматривать.
Первый иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков
и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы".
Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.
В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
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