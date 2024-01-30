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Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля - РИА Новости, 30.01.2024
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17:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/isk-1924416849.html
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля - РИА Новости, 30.01.2024
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля
Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:24
2024-01-30T17:24
анастасия ивлеева
александр трещев
"голая вечеринка"
александр иншаков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Беседа по иску назначена на 2 февраля, 11.00", - сказали в суде. На данной стадии процесса будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. Изначально истец, адвокат Александр Трещев, требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но последнюю часть иска суд к рассмотрению не принял. Истец настаивает, что оператор должен перевести взысканную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят. Параллельно суд принял к производству еще один иск - в нем некий Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд вновь решил не рассматривать. Первый иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе. В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html
https://ria.ru/20240130/mutabor-1924369169.html
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анастасия ивлеева, александр трещев, "голая вечеринка", александр иншаков
Анастасия Ивлеева, Александр Трещев, "Голая вечеринка", Александр Иншаков
Процесс по иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля

Процесс по миллиардному иску к МТС из-за "голой вечеринки" начнется 2 февраля

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 2 февраля начнет процесс по иску к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде во вторник.
«
"Беседа по иску назначена на 2 февраля, 11.00", - сказали в суде. На данной стадии процесса будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства.
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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Изначально истец, адвокат Александр Трещев, требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но последнюю часть иска суд к рассмотрению не принял. Истец настаивает, что оператор должен перевести взысканную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.
Параллельно суд принял к производству еще один иск - в нем некий Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд вновь решил не рассматривать.
Первый иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы".
Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.
В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Анастасия ИвлееваАлександр Трещев"Голая вечеринка"Александр Иншаков
 
 
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