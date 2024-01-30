Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ипотека - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
Льготная ипотека
 
06:37 30.01.2024 (обновлено: 11:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267518.html
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:37
2024-01-30T11:15
льготная ипотека
россия
дальний восток
экономика
ипотека
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример – семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами", - считает Набиуллина. Льготная ипотека на новостройки в России была продлена в конце прошлого года до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. Кроме нее сейчас действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока. Набиуллина ранее неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267093.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_2132bcc942d8b2d7b87a7daddc98ecd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, экономика, ипотека, эльвира набиуллина
Льготная ипотека, Россия, Дальний Восток, Экономика, Ипотека, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной, а не массовой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример – семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами", - считает Набиуллина.
Льготная ипотека на новостройки в России была продлена в конце прошлого года до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. Кроме нее сейчас действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока.
Набиуллина ранее неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки.
Читайте полный текст интервью >>>
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина оценила рост средних сроков ипотечного кредита
Вчера, 06:22
 
Льготная ипотекаРоссияДальний ВостокЭкономикаИпотекаЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала