https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267518.html
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:37
2024-01-30T06:37
2024-01-30T11:15
льготная ипотека
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экономика
ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример – семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами", - считает Набиуллина. Льготная ипотека на новостройки в России была продлена в конце прошлого года до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. Кроме нее сейчас действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока. Набиуллина ранее неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267093.html
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россия, дальний восток, экономика, ипотека, эльвира набиуллина
Льготная ипотека, Россия, Дальний Восток, Экономика, Ипотека, Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Набиуллина: льготная ипотека в России должна быть адресной, а не массовой