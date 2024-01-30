https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267518.html

Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной - РИА Новости, 30.01.2024

Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной

Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:37

2024-01-30T06:37

2024-01-30T11:15

льготная ипотека

россия

дальний восток

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Льготная ипотека в России должна быть адресной, за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "За массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами. Поэтому программы, на мой взгляд, должны быть адресные, пример – семейная, сельская, дальневосточная ипотека. Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами", - считает Набиуллина. Льготная ипотека на новостройки в России была продлена в конце прошлого года до 1 июля 2024 года, при этом власти обсуждают изменение ее параметров. Кроме нее сейчас действуют специальные льготные ипотечные программы: семейная, для IT-специалистов и для Дальнего Востока. Набиуллина ранее неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240130/ipoteka-1924267093.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, экономика, ипотека, эльвира набиуллина