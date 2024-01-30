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Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок - РИА Новости, 30.01.2024
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16:19 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html
Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок
Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок - РИА Новости, 30.01.2024
Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок
Отец погибшего под Белгородом члена экипажа сбитого Ил-76, бортового техника Сергея Житенева – Николай Житенев рассказал РИА Новости, что его сын накануне... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:19
2024-01-30T16:19
специальная военная операция на украине
россия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Отец погибшего под Белгородом члена экипажа сбитого Ил-76, бортового техника Сергея Житенева – Николай Житенев рассказал РИА Новости, что его сын накануне вылета прислал жене подарок на день рождения. "Сережа был воспитанным, целеустремленным, дружелюбным парнем. Его почти весь поселок знал. Закончил школу, затем училище, ушел в армию. Вернулся, устроился в Оренбурге на работу. Закончил Оренбургский госуниверситет, аэрокосмическое отделение с красным дипломом. Сергей часто бывал в полетах, отзывались о нем хорошо, плохого ничего не было о моем сыне, никогда не было. Он погиб героем, похороним мы его в родном поселке Саракташ", - рассказал Николай Житенев. Он также сообщил, что новость о сбитом военно-транспортном Ил-76 прочитал в интернете. "Читаю - разбился самолет. Начали набирать телефон Сережи - не отвечает, но гудки идут. Потом кто-то, видимо, взял телефон и тут же выключил. Я очень надеюсь, что виновные в гибели Ил-76 будут наказаны", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что жители поселка идут в их дом целым потоком со словами соболезнования. "Накануне того рокового вылета, 20 января, Сергей поздравил жену Анастасию с днем рождения. Дистанционно сделал шикарный подарок, но сам был на задании далеко от Оренбурга, там живут его супруга и сын Ярослав. Если нам доверят, мы воспитаем внука таким же дружелюбным, умным, отзывчивым человеком, как его отец и мой сын – Сергей Житенев", - сказал Николай Житенев. По его словам, тело сына еще не привезли. "Видимо, есть на то обстоятельства. Мы понимаем. Нам предложили похоронить Сергея в Москве, затем предложили в Оренбурге. Но мое решение бесповоротное. Он будет похоронен в Саракташе, где родился и вырос, где его знают и всегда будут помнить. Мой погибший сын – настоящий герой", - заключил Николай Житенев. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/nebo-1923411099.html
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россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок

Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок на день рождения

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Отец погибшего под Белгородом члена экипажа сбитого Ил-76, бортового техника Сергея Житенева – Николай Житенев рассказал РИА Новости, что его сын накануне вылета прислал жене подарок на день рождения.
"Сережа был воспитанным, целеустремленным, дружелюбным парнем. Его почти весь поселок знал. Закончил школу, затем училище, ушел в армию. Вернулся, устроился в Оренбурге на работу. Закончил Оренбургский госуниверситет, аэрокосмическое отделение с красным дипломом. Сергей часто бывал в полетах, отзывались о нем хорошо, плохого ничего не было о моем сыне, никогда не было. Он погиб героем, похороним мы его в родном поселке Саракташ", - рассказал Николай Житенев.
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Он также сообщил, что новость о сбитом военно-транспортном Ил-76 прочитал в интернете. "Читаю - разбился самолет. Начали набирать телефон Сережи - не отвечает, но гудки идут. Потом кто-то, видимо, взял телефон и тут же выключил. Я очень надеюсь, что виновные в гибели Ил-76 будут наказаны", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что жители поселка идут в их дом целым потоком со словами соболезнования.
"Накануне того рокового вылета, 20 января, Сергей поздравил жену Анастасию с днем рождения. Дистанционно сделал шикарный подарок, но сам был на задании далеко от Оренбурга, там живут его супруга и сын Ярослав. Если нам доверят, мы воспитаем внука таким же дружелюбным, умным, отзывчивым человеком, как его отец и мой сын – Сергей Житенев", - сказал Николай Житенев.
По его словам, тело сына еще не привезли. "Видимо, есть на то обстоятельства. Мы понимаем. Нам предложили похоронить Сергея в Москве, затем предложили в Оренбурге. Но мое решение бесповоротное. Он будет похоронен в Саракташе, где родился и вырос, где его знают и всегда будут помнить. Мой погибший сын – настоящий герой", - заключил Николай Житенев.
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ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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