Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров
Лавров: Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская сторона сама расследует сбитие ВСУ самолета Ил-76 с украинским пленными в Белгородской области, но не закрывается от тех, кто хочет узнать правду об этом происшествии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"(Владимир) Зеленский, который у них там называется президентом, потребовал международного расследования. И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил - 76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.