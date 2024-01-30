https://ria.ru/20240130/il-76-1924311221.html

Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров

Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2024

Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров

Российская сторона сама расследует сбитие ВСУ самолета Ил-76 с украинским пленными в Белгородской области, но не закрывается от тех, кто хочет узнать правду об... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:42

2024-01-30T11:42

2024-01-30T12:01

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская сторона сама расследует сбитие ВСУ самолета Ил-76 с украинским пленными в Белгородской области, но не закрывается от тех, кто хочет узнать правду об этом происшествии, заявил глава МИД России Сергей Лавров."(Владимир) Зеленский, который у них там называется президентом, потребовал международного расследования. И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил - 76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240127/plennye-1923909175.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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крушение ил-76 в белгородской области, россия, белгородская область, украина, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины