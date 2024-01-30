https://ria.ru/20240130/il-76-1924282307.html

Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения

Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения - РИА Новости, 30.01.2024

Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения

Обломки сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, рассказал РИА Новости во вторник РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:41

2024-01-30T09:41

2024-01-30T09:41

россия

киев

украина

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

ил-76

зрк с-300

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. "Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства предположил, что это делается в целях последующей выкладки самолета в специализированном ангаре "для точного установления причин (крушения) и убеждения мировой общественности (в несправедливости доводов Киева)". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия