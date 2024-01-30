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Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения - РИА Новости, 30.01.2024
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09:41 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/il-76-1924282307.html
Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения
Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения - РИА Новости, 30.01.2024
Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения
Обломки сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, рассказал РИА Новости во вторник РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:41
2024-01-30T09:41
россия
киев
украина
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. "Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства предположил, что это делается в целях последующей выкладки самолета в специализированном ангаре "для точного установления причин (крушения) и убеждения мировой общественности (в несправедливости доводов Киева)". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html
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россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения

Обломки сбитого Украиной Ил-76 начали вывозить с места крушения под Белгородом

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обломки сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства предположил, что это делается в целях последующей выкладки самолета в специализированном ангаре "для точного установления причин (крушения) и убеждения мировой общественности (в несправедливости доводов Киева)".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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