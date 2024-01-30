https://ria.ru/20240130/gospodderzhka-1924429928.html

Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса

Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса - РИА Новости, 30.01.2024

Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении после 2024 года действующих мер господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

твой бизнес

твой бизнес – новости

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924431944_0:193:3101:1938_1920x0_80_0_0_8abeee053909aeaa4a0048fb57de6791.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении после 2024 года действующих мер господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца текущего года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, снимает ограничение по сроку действия этой нормы. Таким образом, эти субъекты МСП смогут получать господдержку на постоянной основе. Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Профильный комитет Госдумы по МСП полагает, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют "о необходимости принятия мер поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов". Однако в пояснительных материалах к законопроекту отсутствует анализ оценки эффективности мер поддержки соответствующих субъектов МСП. Поэтому комитет считает целесообразным лишь продлить возможность господдержки до 2027 года "с целью проведения подробного анализа эффективности оказываемых мер поддержки в долгосрочной перспективе". Соответствующую поправку планируется обсудить при подготовке законопроекта ко второму чтению.

https://ria.ru/20240129/subsidii-1924131074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, госдума рф, россия