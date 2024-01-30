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Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса
Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса - РИА Новости, 30.01.2024
Госдума одобрила в I чтении продление господдержки малого книжного бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении после 2024 года действующих мер господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:26
2024-01-30T18:26
2024-01-30T18:26
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении после 2024 года действующих мер господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца текущего года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, снимает ограничение по сроку действия этой нормы. Таким образом, эти субъекты МСП смогут получать господдержку на постоянной основе. Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Профильный комитет Госдумы по МСП полагает, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют "о необходимости принятия мер поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов". Однако в пояснительных материалах к законопроекту отсутствует анализ оценки эффективности мер поддержки соответствующих субъектов МСП. Поэтому комитет считает целесообразным лишь продлить возможность господдержки до 2027 года "с целью проведения подробного анализа эффективности оказываемых мер поддержки в долгосрочной перспективе". Соответствующую поправку планируется обсудить при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, госдума рф, россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении после 2024 года действующих мер господдержки социальных предприятий, занимающиеся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы.
По действующему законодательству органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца текущего года оказывать поддержку (финансовую, информационную, консультационную) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.
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Законопроект, внесенный группой депутатов от ЛДПР
во главе с Леонидом Слуцким
, снимает ограничение по сроку действия этой нормы. Таким образом, эти субъекты МСП смогут получать господдержку на постоянной основе.
Меры поддержки были введены временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Правительство РФ
тогда включило распространение книг в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Профильный комитет Госдумы по МСП полагает, что рост популярности интернет-магазинов и себестоимости производства книг, а также конкуренция со стороны других видов развлечения и получения информации свидетельствуют "о необходимости принятия мер поддержки и развития важнейшего канала продажи социально значимой книжной продукции – традиционных книжных магазинов".
Однако в пояснительных материалах к законопроекту отсутствует анализ оценки эффективности мер поддержки соответствующих субъектов МСП. Поэтому комитет считает целесообразным лишь продлить возможность господдержки до 2027 года "с целью проведения подробного анализа эффективности оказываемых мер поддержки в долгосрочной перспективе". Соответствующую поправку планируется обсудить при подготовке законопроекта ко второму чтению.