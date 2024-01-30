https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924319261.html

В Горловке на спортплощадке школы разорвался снаряд

В Горловке на спортплощадке школы разорвался снаряд - РИА Новости, 30.01.2024

В Горловке на спортплощадке школы разорвался снаряд

Украинский снаряд разорвался на школьной спортплощадке в Горловке, также обстрелом здесь поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:10

2024-01-30T12:10

2024-01-30T12:10

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинский снаряд разорвался на школьной спортплощадке в Горловке, также обстрелом здесь поврежден многоквартирный дом, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате массированного обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских неонацистов поврежден многоквартирный жилой дом по адресу: улице Шашурина, 17, вражеский снаряд повредил квартиру №9… улица Шашурина, 21 – снаряд разорвался на спортивной площадке школы №10. Осколками посекло фасад, разрушено остекление окон третьего и четвертого подъездов", - написал Приходько. Мэр отметил, что при обстреле поселка шахты имени Гагарина в Никитовском районе города зафиксированы множественные повреждения газопроводов, сам поселок обесточен. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.00 и 10.40 мск украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924315518.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия