https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924271643.html

Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса направился в Горловку

Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса направился в Горловку - РИА Новости, 30.01.2024

Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса направился в Горловку

Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса снова отправился в Горловку (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:55

2024-01-30T07:55

2024-01-30T07:55

горловка

донецкая народная республика

кемерово

сергей цивилев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104695/35/1046953530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8c6c2f0fe59258371169b0e341d7f29.jpg

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса снова отправился в Горловку (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. "Специалисты Чебулинского и Гурьевского аварийно-восстановительных отрядов во второй раз отправились в Горловку и сменят своих коллег из Кемерова, которые работают там с декабря 2023 года. В ДНР поехали 15 человек - электрогазосварщики 6 разряда, слесари 4 и 6 разрядов, механик-водитель специализированной техники", – говорится в сообщении. "Кузбассовцы одними из первых пришли на помощь городу-побратиму Горловке и продолжают поддерживать его жителей. Зимой особенно важно оперативно восстанавливать поврежденные обстрелами сети тепло- и водоснабжения. Хочу отметить, что каждая поставленная перед кузбасской бригадой задача выполняется профессионально. Мы в ежедневном режиме получаем данные о проведенных работах и планах на следующий день. У наших специалистов есть вся инженерная техника и расходные материалы, желаю им достойно отработать вахту", - цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Бригады Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса с ноября проводят аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, в жилом фонде и социальных объектах Горловки. "Сейчас в Горловку поехали 13 наших ребят и 2 специалиста из Гурьевска. В прошлый раз за полтора месяца устранили аварии на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам, также удалось заменить 1409 метров сетей тепло- и водоснабжения", - приводятся в сообщении слова начальника Чебулинского аварийно-восстановительного отряда Андрея Андраханова. Всего на сегодняшний день кузбассовцы ликвидировали аварийные ситуации по 120 адресам и заменили более двух тысяч метров сетей тепло- и водоснабжения. О необходимости поддерживать новые регионы не раз говорил президент России Владимир Путин. Особое внимание он поручил уделять территориям, с которыми, как у Кузбасса с Горловкой, сложились побратимские отношения.

https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html

горловка

донецкая народная республика

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, кемерово, сергей цивилев, владимир путин