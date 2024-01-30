Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса направился в Горловку
Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса вновь направился в Горловку в ДНР
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкОкно с выбитыми стеклами в жилом многоэтажном доме, пострадавшем в результате обстрела Горловки
Окно с выбитыми стеклами в жилом многоэтажном доме, пострадавшем в результате обстрела Горловки. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса снова отправился в Горловку (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Специалисты Чебулинского и Гурьевского аварийно-восстановительных отрядов во второй раз отправились в Горловку и сменят своих коллег из Кемерова, которые работают там с декабря 2023 года. В ДНР поехали 15 человек - электрогазосварщики 6 разряда, слесари 4 и 6 разрядов, механик-водитель специализированной техники", – говорится в сообщении.
"Кузбассовцы одними из первых пришли на помощь городу-побратиму Горловке и продолжают поддерживать его жителей. Зимой особенно важно оперативно восстанавливать поврежденные обстрелами сети тепло- и водоснабжения. Хочу отметить, что каждая поставленная перед кузбасской бригадой задача выполняется профессионально. Мы в ежедневном режиме получаем данные о проведенных работах и планах на следующий день. У наших специалистов есть вся инженерная техника и расходные материалы, желаю им достойно отработать вахту", - цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Бригады Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса с ноября проводят аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, в жилом фонде и социальных объектах Горловки.
"Сейчас в Горловку поехали 13 наших ребят и 2 специалиста из Гурьевска. В прошлый раз за полтора месяца устранили аварии на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам, также удалось заменить 1409 метров сетей тепло- и водоснабжения", - приводятся в сообщении слова начальника Чебулинского аварийно-восстановительного отряда Андрея Андраханова.
Всего на сегодняшний день кузбассовцы ликвидировали аварийные ситуации по 120 адресам и заменили более двух тысяч метров сетей тепло- и водоснабжения. О необходимости поддерживать новые регионы не раз говорил президент России Владимир Путин. Особое внимание он поручил уделять территориям, с которыми, как у Кузбасса с Горловкой, сложились побратимские отношения.