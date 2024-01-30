https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html
Гладков рассказал о работе белгородских школ и обеспечении их безопасности
Гладков рассказал о работе белгородских школ и обеспечении их безопасности - РИА Новости, 30.01.2024
Гладков рассказал о работе белгородских школ и обеспечении их безопасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание, посвященное формату обучения и вопросам безопасности школ региона, на котором шла речь о... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:24
2024-01-30T16:24
2024-01-30T16:24
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание, посвященное формату обучения и вопросам безопасности школ региона, на котором шла речь о возможности возвращения к очному образованию, сообщила пресс-служба правительства области. Глава региона отметил, что сегодня главное на повестке – это формат обучения и вопросы безопасности школ Белгородской области. Так, до 16 февраля в областном центре введен дистанционный формат обучения. При этом примерно треть опрошенных родителей учеников города выступают за дистанционную форму, 58% – за очное образование. Как отметили в пресс-службе, на этой неделе состоится заседание оперативного штаба, где, исходя из действующей оперативной обстановки, будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса. "Если по итогу мы принимаем решение об очном формате, нам необходимо расширить существующие меры безопасности. Например, обязательное обучение как детей, так и учителей навыкам оказания доврачебной помощи, алгоритмы и отработка действий при объявлении режима ЧС, увеличение количества потоков в течение одного учебного дня, сокращение времени каждого урока с 45 до 30 минут", - приводятся в сообщении слова белгородского губернатора. Он пояснил, что если основные дисциплины останутся в рамках очного формата, то часть уроков может быть переведена в дистанционный режим. Также в индивидуальном порядке необходимо разработать с учениками актуальный маршрут до образовательных учреждений. "Но эти меры не должны быть избыточными и, конечно, будут обсуждаться с родителями", - добавил Гладков. Власти региона отмечают, что в Белгородской области принимаются комплексные меры для грамотного реагирования на нештатные ситуации, в том числе по подготовке укрытий, обучению учителей оказанию доврачебной помощи. А возможность обучения в очном формате рассматривается только в тех учреждениях, где количество мест в укрытиях соответствует количеству обучающихся, при этом обязательно письменное согласие родителей или законных представителей каждого ребенка. Также на совещании шла речь о ремонтах образовательных учреждений. За последние два года капитально отремонтированы 12 школ и 10 детсадов города. Работы включали в себя не только ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей, отделку помещений, благоустройство территорий, но и оснащение учреждений современным оборудованием и новой мебелью. На эти цели в сумме было потрачено более пяти миллиардов рублей. "Мы обязательно продолжим работу в данном направлении – в этом году капитальный ремонт начнется еще в восьми школах города", - подчеркнул Гладков. Кроме того, в регионе последовательно решается задача и по организации образовательного процесса в шаговой доступности для горожан. Так, в 2023 году в рамках концессионного соглашения между правительством Белгородской области и компанией "ПроШкола" был построен корпус начальной школы №55 на 99 мест в микрорайоне "Восточный 1". Также уже началось строительство новой школы на 600 мест на улице Орлова в Белгороде. Кроме того, в регионе создаются условия для постоянного профессионального роста учителей и повышения престижа профессии. "В областном центре сложился высокопрофессиональный кадровый корпус, педагоги и коллективы успешно представляли регион на конкурсах всероссийского уровня", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20231218/podderzhka-1916555220.html
https://ria.ru/20240123/vyshki-1922896156.html
https://ria.ru/20240126/gladkov-1923702884.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание, посвященное формату обучения и вопросам безопасности школ региона, на котором шла речь о возможности возвращения к очному образованию, сообщила пресс-служба правительства области.
Глава региона отметил, что сегодня главное на повестке – это формат обучения и вопросы безопасности школ Белгородской области. Так, до 16 февраля в областном центре введен дистанционный формат обучения. При этом примерно треть опрошенных родителей учеников города выступают за дистанционную форму, 58% – за очное образование. Как отметили в пресс-службе, на этой неделе состоится заседание оперативного штаба, где, исходя из действующей оперативной обстановки, будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса.
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"Если по итогу мы принимаем решение об очном формате, нам необходимо расширить существующие меры безопасности. Например, обязательное обучение как детей, так и учителей навыкам оказания доврачебной помощи, алгоритмы и отработка действий при объявлении режима ЧС, увеличение количества потоков в течение одного учебного дня, сокращение времени каждого урока с 45 до 30 минут", - приводятся в сообщении слова белгородского губернатора.
Он пояснил, что если основные дисциплины останутся в рамках очного формата, то часть уроков может быть переведена в дистанционный режим. Также в индивидуальном порядке необходимо разработать с учениками актуальный маршрут до образовательных учреждений. "Но эти меры не должны быть избыточными и, конечно, будут обсуждаться с родителями", - добавил Гладков.
Власти региона отмечают, что в Белгородской области принимаются комплексные меры для грамотного реагирования на нештатные ситуации, в том числе по подготовке укрытий, обучению учителей оказанию доврачебной помощи. А возможность обучения в очном формате рассматривается только в тех учреждениях, где количество мест в укрытиях соответствует количеству обучающихся, при этом обязательно письменное согласие родителей или законных представителей каждого ребенка.
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Также на совещании шла речь о ремонтах образовательных учреждений. За последние два года капитально отремонтированы 12 школ и 10 детсадов города. Работы включали в себя не только ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей, отделку помещений, благоустройство территорий, но и оснащение учреждений современным оборудованием и новой мебелью. На эти цели в сумме было потрачено более пяти миллиардов рублей. "Мы обязательно продолжим работу в данном направлении – в этом году капитальный ремонт начнется еще в восьми школах города", - подчеркнул Гладков.
Кроме того, в регионе последовательно решается задача и по организации образовательного процесса в шаговой доступности для горожан. Так, в 2023 году в рамках концессионного соглашения между правительством Белгородской области и компанией "ПроШкола" был построен корпус начальной школы №55 на 99 мест в микрорайоне "Восточный 1". Также уже началось строительство новой школы на 600 мест на улице Орлова в Белгороде.
Кроме того, в регионе создаются условия для постоянного профессионального роста учителей и повышения престижа профессии. "В областном центре сложился высокопрофессиональный кадровый корпус, педагоги и коллективы успешно представляли регион на конкурсах всероссийского уровня", - сказал Гладков.
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