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Исчезло все. Польский генерал сделал шокирующее заявление об Украине

Исчезло все. Польский генерал сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 30.01.2024

Исчезло все. Польский генерал сделал шокирующее заявление об Украине

Украинские политики массово расхищают западную помощь, ожидая поражения Киева, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:45

2024-01-30T13:45

2024-01-30T15:57

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские политики массово расхищают западную помощь, ожидая поражения Киева, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt."Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто ворует, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов", — возмутился военный.По его словам, из-за такой коррупции украинцам просто невозможно доверять."Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они разворовывают все, что только могут. Зеленский обещал, что наведет с этим порядок, но так ничего и не сделал. В украинской армии по-прежнему царит коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы им доверяем, помогаем самоотверженно, а нас обманывают", — пожаловался Скшипчак.В минувшее воскресенье Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников Министерства обороны Украины и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов. По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, киев, вальдемар скшипчак, страна.ua, служба безопасности украины, политика