https://ria.ru/20240130/gelman-1924351595.html
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве - РИА Новости, 30.01.2024
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве
Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:45
2024-01-30T13:45
2024-01-30T13:48
культура
происшествия
александр гельман
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой, сообщил РИА Новости его сын Павел Гельман. "Да, действительно, вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник. 90-летний Гельман написал сценарии к советским фильмам "Мы нижеподписавшиеся", "Неудобный человек", "Протокол одного заседания".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр гельман
Культура, Происшествия, Александр Гельман
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве
Сценариста Александра Гельмана сбила машина в Москве, у него сломаны обе ноги
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой, сообщил РИА Новости его сын Павел Гельман.
"Да, действительно, вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник.
90-летний Гельман написал сценарии к советским фильмам "Мы нижеподписавшиеся", "Неудобный человек", "Протокол одного заседания".
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