https://ria.ru/20240130/gelman-1924351595.html

Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве

Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве - РИА Новости, 30.01.2024

Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве

Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:45

2024-01-30T13:45

2024-01-30T13:48

культура

происшествия

александр гельман

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой, сообщил РИА Новости его сын Павел Гельман. "Да, действительно, вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник. 90-летний Гельман написал сценарии к советским фильмам "Мы нижеподписавшиеся", "Неудобный человек", "Протокол одного заседания".

https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр гельман