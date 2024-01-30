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Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве - РИА Новости, 30.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:45 30.01.2024 (обновлено: 13:48 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/gelman-1924351595.html
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве - РИА Новости, 30.01.2024
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве
Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:45
2024-01-30T13:48
культура
происшествия
александр гельман
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой, сообщил РИА Новости его сын Павел Гельман. "Да, действительно, вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник. 90-летний Гельман написал сценарии к советским фильмам "Мы нижеподписавшиеся", "Неудобный человек", "Протокол одного заседания".
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происшествия, александр гельман
Культура, Происшествия, Александр Гельман
Сценарист Александр Гельман пострадал в ДТП в Москве

Сценариста Александра Гельмана сбила машина в Москве, у него сломаны обе ноги

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДраматург Александр Гельман
Драматург Александр Гельман - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Драматург Александр Гельман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сценариста и драматурга Александра Гельмана 29 января сбила машина возле театра имени А.С. Пушкина, у него переломы обеих ног, ему наложили гипс и отпустили домой, сообщил РИА Новости его сын Павел Гельман.
"Да, действительно, вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Самочувствие сейчас его нормальное, у него переломы обеих ног, и он загипсован и находится дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник.
90-летний Гельман написал сценарии к советским фильмам "Мы нижеподписавшиеся", "Неудобный человек", "Протокол одного заседания".
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
9 января, 13:03
 
КультураПроисшествияАлександр Гельман
 
 
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