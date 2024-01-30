https://ria.ru/20240130/gaz-1924411878.html

В Германии назвали США ненадежным поставщиком газа

В Германии назвали США ненадежным поставщиком газа - РИА Новости, 30.01.2024

В Германии назвали США ненадежным поставщиком газа

Недавнее решение президента США Джо Байдена о приостановлении одобрения новых контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж показывает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:10

2024-01-30T17:10

2024-01-30T17:10

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сша

германия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недавнее решение президента США Джо Байдена о приостановлении одобрения новых контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж показывает ненадежность США как поставщика энергоресурсов для ФРГ, но еще большую угрозу для энергетики Германии представляет политика собственного правительства, заявил РИА Новости член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт". "Решение Байдена ясно показывает, что США при Байдене не являются надежным поставщиком энергоресурсов для Германии. Нынешний президент ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надежных международных торговых отношений", - сказал Котре. По его мнению, играет свою роль и конфликт Байдена с Республиканской партией - президенту США приостановка одобрения новых контрактов на экспорт СПГ дает возможность бороться за голоса американцев с зелеными и левыми взглядами. "Это существенное отличие от проверенных германо-российских сделок по природному газу, которые оставались надежными даже во время холодной войны", - отметил Котре. При этом депутат бундестага не считает, что решение Байдена представляет собой серьезную угрозу для экономики Германии. "Угроза энергоснабжению Германии исходит исключительно от правительств (экс-канцлера Ангелы- ред.) Меркель и (нынешнего канцлера Олафа - ред.) Шольца, которые закрыли угольные и атомные электростанции по идеологическим причинам и сожгли существовавшие десятилетиями мосты с Россией в вопросах газового сотрудничества. СПГ из США пока не столь важен", - считает Котре. Российский трубопроводный газ депутат считает самой надежной альтернативой поставкам СПГ. "Очевидная альтернатива – трубопроводный газ из России. Это дешево и надежно. Другие альтернативы дороги и небезопасны как, например, (поставки газа - ред.) из арабского мира", - сказал Котре. Еще одной альтернативой он считает разработки Германией собственных месторождений сланцевого газа на Северо-германской низменности, которые смогли бы покрыть потребности Германии на годы вперед. "Однако этого не хотят по идеологическим причинам", - добавил парламентарий. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.

https://ria.ru/20240128/spg-1923929069.html

https://ria.ru/20240121/mid-1922585672.html

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, германия, джо байден, олаф шольц, майк джонсон