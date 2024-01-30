https://ria.ru/20240130/fpk-1924367218.html
ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников
ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников - РИА Новости, 30.01.2024
ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после ситуации с котом Твиксом изменила порядок действий проводников при обнаружении в поездах дальнего... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:33
2024-01-30T14:33
2024-01-30T14:33
киров
федеральная пассажирская компания
гибель кота твикса
ржд
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после ситуации с котом Твиксом изменила порядок действий проводников при обнаружении в поездах дальнего следования животных без владельцев, сообщили в компании. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. "Федеральная пассажирская компания" изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев", - сообщили в ФПК. Они проверят бирки на ошейнике животного - там могут быть контакты владельца, также проверят информацию в устройствах контроля посадки пассажиров, где отражены данные о пассажирах, которые перевозят животных, проведут адресный опрос пассажиров. "Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам", - пояснили в компании. Также ФПК напоминает, что ответственность за питомца в первую очередь несет сам хозяин.
https://ria.ru/20240125/tviks-1923425641.html
https://ria.ru/20240123/kot-1922936676.html
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, федеральная пассажирская компания, гибель кота твикса, ржд
Киров, Федеральная пассажирская компания, Гибель кота Твикса, РЖД
ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников
ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников с животными
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после ситуации с котом Твиксом изменила порядок действий проводников при обнаружении в поездах дальнего следования животных без владельцев, сообщили в компании.
Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове
, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
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"Федеральная пассажирская компания" изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев", - сообщили в ФПК.
Они проверят бирки на ошейнике животного - там могут быть контакты владельца, также проверят информацию в устройствах контроля посадки пассажиров, где отражены данные о пассажирах, которые перевозят животных, проведут адресный опрос пассажиров.
«
"Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам", - пояснили в компании.
Также ФПК напоминает, что ответственность за питомца в первую очередь несет сам хозяин.
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