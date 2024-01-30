https://ria.ru/20240130/fpk-1924367218.html

ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников

ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников - РИА Новости, 30.01.2024

ФПК после истории с Твиксом изменила порядок действий проводников

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после ситуации с котом Твиксом изменила порядок действий проводников при обнаружении в поездах дальнего... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:33

2024-01-30T14:33

2024-01-30T14:33

киров

федеральная пассажирская компания

гибель кота твикса

ржд

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после ситуации с котом Твиксом изменила порядок действий проводников при обнаружении в поездах дальнего следования животных без владельцев, сообщили в компании. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу. "Федеральная пассажирская компания" изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев", - сообщили в ФПК. Они проверят бирки на ошейнике животного - там могут быть контакты владельца, также проверят информацию в устройствах контроля посадки пассажиров, где отражены данные о пассажирах, которые перевозят животных, проведут адресный опрос пассажиров. "Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала для дальнейшей передачи зоозащитникам", - пояснили в компании. Также ФПК напоминает, что ответственность за питомца в первую очередь несет сам хозяин.

https://ria.ru/20240125/tviks-1923425641.html

https://ria.ru/20240123/kot-1922936676.html

киров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киров, федеральная пассажирская компания, гибель кота твикса, ржд