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В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву
В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву - РИА Новости, 30.01.2024
В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву
В ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов для будущего фонда помощи Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ Европейской службы внешних РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:15
2024-01-30T15:15
2024-01-30T15:16
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов для будущего фонда помощи Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS). Отмечается, что речь идет о фонде помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF) внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). "Согласно предложению, UAF также будет работать с новыми и более строгими правилами фиксированного возмещения расходов, чтобы избежать необходимости разработки странами ЕС новых методов расчета цены каждой пожертвованной единицы техники, а также упреков в ходе переговоров", - говорится в сообщении издания. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240129/uzhas-1924115744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву
Euractiv: в ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов фонда помощи Киеву
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
В ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов для будущего фонда помощи Украине, сообщает издание Euractiv
со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).
Отмечается, что речь идет о фонде помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF) внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF).
"Согласно предложению, UAF также будет работать с новыми и более строгими правилами фиксированного возмещения расходов, чтобы избежать необходимости разработки странами ЕС новых методов расчета цены каждой пожертвованной единицы техники, а также упреков в ходе переговоров", - говорится в сообщении издания.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Россия
ранее направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.
"Уничтожить". Во Франции пришили в ужас из-за планов ЕС по Украине