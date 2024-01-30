https://ria.ru/20240130/fond-1924381026.html

В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву

В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву - РИА Новости, 30.01.2024

В ЕС хотят изменить правила возмещения расходов для фонда помощи Киеву

В ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов для будущего фонда помощи Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ Европейской службы внешних РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:15

2024-01-30T15:15

2024-01-30T15:16

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В ЕС хотят ужесточить правила возмещения расходов для будущего фонда помощи Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS). Отмечается, что речь идет о фонде помощи Украине (Ukraine Assistance Fund, UAF) внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). "Согласно предложению, UAF также будет работать с новыми и более строгими правилами фиксированного возмещения расходов, чтобы избежать необходимости разработки странами ЕС новых методов расчета цены каждой пожертвованной единицы техники, а также упреков в ходе переговоров", - говорится в сообщении издания. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240129/uzhas-1924115744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз