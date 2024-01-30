https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html
ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов
ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов - РИА Новости, 30.01.2024
ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов
За полгода существования национальной таксономии технологических проектов, разработанной Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ и ЦБ, российские банки... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
вэб.рф (вэб)
банки
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За полгода существования национальной таксономии технологических проектов, разработанной Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ и ЦБ, российские банки профинансировали 12 проектов на сумму свыше четверти триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в интервью журналу "Эксперт". Это проекты в области железнодорожного машиностроения, производства аккумуляторов, центров обработки данных, научно-исследовательские проекты, инфраструктура, ориентированная на экспорт в дружественные страны. "Я уверен, что для такого незначительного срока это отличный результат, тем более при ключевой ставке 16% и достаточно незначительных преференциях для банков и заемщиков", — сказал Мирошниченко. Он отметил, что суть таксономии технологического суверенитета и связанного с ней регуляторного стимулирования от Банка России "заключалась не в том, чтобы всем начать усиленно субсидировать ставки". "Суть была в том, чтобы за ближайшие три-пять лет за счет мягкого, подталкивающего регулирования поменять целеполагание российских банков. Чтобы им было выгоднее кредитовать проекты в машиностроении и станкостроении, а не ритейлера под оборот, потому что на кредитовании ритейла они зарабатывают бóльшую доходность для своих акционеров. Идея таксономии технологических проектов состоит в повышении привлекательности приоритетных для государства проектов. Это происходит за счет рыночного стимулирования через снижение коэффициента риска по ним, что дает удешевление кредита на 0,4–1,1 процентного пункта, а также государственного стимулирования через приоритет при распределении субсидий и установлении более выгодных условий их получения", — пояснил представитель ВЭБ.РФ. Мирошниченко полагает, что таксономийное регуляторное стимулирование в рамках технологического суверенитета в дальнейшем может быть распространено Банком России и на другие национальные приоритеты, например экологию и социальную сферу. "Таксономию технологических проектов мы с Минэкономразвития в этом году собираемся обновлять. Возможно, создадим такое явление, как "облигации технологического суверенитета", доработаем таксономию в части энергетики", — добавил Мирошниченко. Говоря о новых технологиях, он отметил три приоритетных направления для инвестиций ВЭБа, по которым в настоящее время рассматривается около 10 проектов. "Во-первых, кибербезопасность. И это не про импортозамещение, а про новый экспорт. В этой области российские производители достаточно сильны, есть крутые продукты, которые обладают сильным экспортным потенциалом. Во-вторых, беспилотные системы самого разного назначения. Они хороши тем, что можно найти интересные нишевые задачи и не столько разрабатывать технологию, сколько из уже имеющихся технологий собирать продукты для практического применения. А это небольшие технологические риски, меньшие объемы инвестиций, и можно попытаться запустить больше проектов. И, в-третьих, проекты в области нефтесервисов. Тут речь идет о внутреннем рынке и обширном импортозамещении высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи", — сказал Мирошниченко. ВЭБ.РФ при этом не работает по модели классических венчурных фондов ранних стадий, вкладывающихся в продукты, обещающие быстрый массовый спрос. "С точки зрения целеполагания нам более важны такие технологические продукты для промышленности, которые станут востребованы, в том числе на внешних рынках, через 10–15 лет и смогут стать визитной карточкой российского экспорта вместо полезных ископаемых", — резюмировал Мирошниченко. Таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики была разработана Минэкономразвития РФ при участии ВЭБ.РФ и Центрального Банка и выпущена в июне 2022 года. Это систематизированный перечень направлений и критериев проектов, при финансировании которых банки могут применять сниженные коэффициенты риска, а значит, кредитовать их на более привлекательных условиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэб.рф (вэб), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Банки
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За полгода существования национальной таксономии технологических проектов, разработанной Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ и ЦБ, российские банки профинансировали 12 проектов на сумму свыше четверти триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в интервью журналу "Эксперт".
Это проекты в области железнодорожного машиностроения, производства аккумуляторов, центров обработки данных, научно-исследовательские проекты, инфраструктура, ориентированная на экспорт в дружественные страны.
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"Я уверен, что для такого незначительного срока это отличный результат, тем более при ключевой ставке 16% и достаточно незначительных преференциях для банков и заемщиков", — сказал Мирошниченко.
Он отметил, что суть таксономии технологического суверенитета и связанного с ней регуляторного стимулирования от Банка России "заключалась не в том, чтобы всем начать усиленно субсидировать ставки".
"Суть была в том, чтобы за ближайшие три-пять лет за счет мягкого, подталкивающего регулирования поменять целеполагание российских банков. Чтобы им было выгоднее кредитовать проекты в машиностроении и станкостроении, а не ритейлера под оборот, потому что на кредитовании ритейла они зарабатывают бóльшую доходность для своих акционеров. Идея таксономии технологических проектов состоит в повышении привлекательности приоритетных для государства проектов. Это происходит за счет рыночного стимулирования через снижение коэффициента риска по ним, что дает удешевление кредита на 0,4–1,1 процентного пункта, а также государственного стимулирования через приоритет при распределении субсидий и установлении более выгодных условий их получения", — пояснил представитель ВЭБ.РФ.
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Мирошниченко полагает, что таксономийное регуляторное стимулирование в рамках технологического суверенитета в дальнейшем может быть распространено Банком России и на другие национальные приоритеты, например экологию и социальную сферу.
"Таксономию технологических проектов мы с Минэкономразвития в этом году собираемся обновлять. Возможно, создадим такое явление, как "облигации технологического суверенитета", доработаем таксономию в части энергетики", — добавил Мирошниченко.
Говоря о новых технологиях, он отметил три приоритетных направления для инвестиций ВЭБа, по которым в настоящее время рассматривается около 10 проектов.
"Во-первых, кибербезопасность. И это не про импортозамещение, а про новый экспорт. В этой области российские производители достаточно сильны, есть крутые продукты, которые обладают сильным экспортным потенциалом. Во-вторых, беспилотные системы самого разного назначения. Они хороши тем, что можно найти интересные нишевые задачи и не столько разрабатывать технологию, сколько из уже имеющихся технологий собирать продукты для практического применения. А это небольшие технологические риски, меньшие объемы инвестиций, и можно попытаться запустить больше проектов. И, в-третьих, проекты в области нефтесервисов. Тут речь идет о внутреннем рынке и обширном импортозамещении высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи", — сказал Мирошниченко.
ВЭБ.РФ при этом не работает по модели классических венчурных фондов ранних стадий, вкладывающихся в продукты, обещающие быстрый массовый спрос.
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"С точки зрения целеполагания нам более важны такие технологические продукты для промышленности, которые станут востребованы, в том числе на внешних рынках, через 10–15 лет и смогут стать визитной карточкой российского экспорта вместо полезных ископаемых", — резюмировал Мирошниченко.
Таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики была разработана Минэкономразвития РФ при участии ВЭБ.РФ и Центрального Банка и выпущена в июне 2022 года. Это систематизированный перечень направлений и критериев проектов, при финансировании которых банки могут применять сниженные коэффициенты риска, а значит, кредитовать их на более привлекательных условиях.