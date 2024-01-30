https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов

ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов - РИА Новости, 30.01.2024

ВЭБ.РФ: в рамках технологической таксономии профинансированы 12 проектов

За полгода существования национальной таксономии технологических проектов, разработанной Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ и ЦБ, российские банки... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вэб.рф (вэб)

банки

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За полгода существования национальной таксономии технологических проектов, разработанной Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ и ЦБ, российские банки профинансировали 12 проектов на сумму свыше четверти триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в интервью журналу "Эксперт". Это проекты в области железнодорожного машиностроения, производства аккумуляторов, центров обработки данных, научно-исследовательские проекты, инфраструктура, ориентированная на экспорт в дружественные страны. "Я уверен, что для такого незначительного срока это отличный результат, тем более при ключевой ставке 16% и достаточно незначительных преференциях для банков и заемщиков", — сказал Мирошниченко. Он отметил, что суть таксономии технологического суверенитета и связанного с ней регуляторного стимулирования от Банка России "заключалась не в том, чтобы всем начать усиленно субсидировать ставки". "Суть была в том, чтобы за ближайшие три-пять лет за счет мягкого, подталкивающего регулирования поменять целеполагание российских банков. Чтобы им было выгоднее кредитовать проекты в машиностроении и станкостроении, а не ритейлера под оборот, потому что на кредитовании ритейла они зарабатывают бóльшую доходность для своих акционеров. Идея таксономии технологических проектов состоит в повышении привлекательности приоритетных для государства проектов. Это происходит за счет рыночного стимулирования через снижение коэффициента риска по ним, что дает удешевление кредита на 0,4–1,1 процентного пункта, а также государственного стимулирования через приоритет при распределении субсидий и установлении более выгодных условий их получения", — пояснил представитель ВЭБ.РФ. Мирошниченко полагает, что таксономийное регуляторное стимулирование в рамках технологического суверенитета в дальнейшем может быть распространено Банком России и на другие национальные приоритеты, например экологию и социальную сферу. "Таксономию технологических проектов мы с Минэкономразвития в этом году собираемся обновлять. Возможно, создадим такое явление, как "облигации технологического суверенитета", доработаем таксономию в части энергетики", — добавил Мирошниченко. Говоря о новых технологиях, он отметил три приоритетных направления для инвестиций ВЭБа, по которым в настоящее время рассматривается около 10 проектов. "Во-первых, кибербезопасность. И это не про импортозамещение, а про новый экспорт. В этой области российские производители достаточно сильны, есть крутые продукты, которые обладают сильным экспортным потенциалом. Во-вторых, беспилотные системы самого разного назначения. Они хороши тем, что можно найти интересные нишевые задачи и не столько разрабатывать технологию, сколько из уже имеющихся технологий собирать продукты для практического применения. А это небольшие технологические риски, меньшие объемы инвестиций, и можно попытаться запустить больше проектов. И, в-третьих, проекты в области нефтесервисов. Тут речь идет о внутреннем рынке и обширном импортозамещении высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи", — сказал Мирошниченко. ВЭБ.РФ при этом не работает по модели классических венчурных фондов ранних стадий, вкладывающихся в продукты, обещающие быстрый массовый спрос. "С точки зрения целеполагания нам более важны такие технологические продукты для промышленности, которые станут востребованы, в том числе на внешних рынках, через 10–15 лет и смогут стать визитной карточкой российского экспорта вместо полезных ископаемых", — резюмировал Мирошниченко. Таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики была разработана Минэкономразвития РФ при участии ВЭБ.РФ и Центрального Банка и выпущена в июне 2022 года. Это систематизированный перечень направлений и критериев проектов, при финансировании которых банки могут применять сниженные коэффициенты риска, а значит, кредитовать их на более привлекательных условиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэб.рф (вэб), банки