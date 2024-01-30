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Французские фермеры заблокировали трассу около границы c Испанией - РИА Новости, 30.01.2024
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17:53 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/fermery-1924427031.html
Французские фермеры заблокировали трассу около границы c Испанией
Французские фермеры заблокировали трассу около границы c Испанией - РИА Новости, 30.01.2024
Французские фермеры заблокировали трассу около границы c Испанией
Протестующие французские фермеры перекрыли трассу в нескольких километрах от границы с Испанией, препятствуя движению испанских грузовиков, сообщила во вторник... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:53
2024-01-30T17:53
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Протестующие французские фермеры перекрыли трассу в нескольких километрах от границы с Испанией, препятствуя движению испанских грузовиков, сообщила во вторник газета Independant. "Манифестанты, которые продолжают акции во вторник, решили блокировать грузовики, едущие из Испании. Автомобили могли проезжать спокойно, однако движение по направлению Испания-Франция было нарушено", - говорится в сообщении издания. Десятки фермеров организовали блокаду на одном из пунктов взимания оплаты проезда на автомагистрали A9 в нескольких километрах от границы с Испанией, это привело к многокилометровой пробке на шоссе, пишет Independant. По данным портала Actu.fr, организация акции проходила тайно, поэтому перекрытие дороги стало неожиданностью. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html
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в мире, испания, франция, париж, авто
В мире, Испания, Франция, Париж, Авто
Французские фермеры заблокировали трассу около границы c Испанией

Французские фермеры заблокировали трассу для грузовиков из Испании около границы

© AP Photo / Matthieu MirvilleФранцузские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Протестующие французские фермеры перекрыли трассу в нескольких километрах от границы с Испанией, препятствуя движению испанских грузовиков, сообщила во вторник газета Independant.
«
"Манифестанты, которые продолжают акции во вторник, решили блокировать грузовики, едущие из Испании. Автомобили могли проезжать спокойно, однако движение по направлению Испания-Франция было нарушено", - говорится в сообщении издания.
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Десятки фермеров организовали блокаду на одном из пунктов взимания оплаты проезда на автомагистрали A9 в нескольких километрах от границы с Испанией, это привело к многокилометровой пробке на шоссе, пишет Independant.
По данным портала Actu.fr, организация акции проходила тайно, поэтому перекрытие дороги стало неожиданностью.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.
Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 15:45
 
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