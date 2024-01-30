Европе 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем Украине, заявил Орбан
Орбан: нельзя связывать Европу 50 миллиардами евро для Украины на четыре года
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, неправильно связывать Европу четырехлетними обязательствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point.
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"Главный аргумент, по крайней мере для демократа, заключается в том, что через пять месяцев в Европе пройдут выборы. Мы полностью пренебрегли бы мнением европейцев, приняв сегодня решение, которое связывает Европу на четыре года и требует огромной суммы! Как будто мнение народа не имеет никакого значения, как и результат европейских выборов в июне", — заявил политик.
Сейчас Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на такой же срок.
Комментируя публикацию в Financial Times о планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии, Орбан заявил, что не сомневается в подлинности документа и в способности чиновников в Брюсселе пойти на это. Такое развитие событий приведет к армагеддону в стране, подчеркнул он.
Как написало британское издание со ссылкой на документ ЕС, Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не разблокирует помощь Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить деньги из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии сообщили, что не видели подобных проектов.