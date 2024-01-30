https://ria.ru/20240130/evropa-1924334756.html

Европе 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем Украине, заявил Орбан

Европе 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 30.01.2024

Европе 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем Украине, заявил Орбан

Европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, неправильно связывать Европу четырехлетними обязательствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:04

2024-01-30T13:04

2024-01-30T13:38

в мире

виктор орбан

евросоюз

украина

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, неправильно связывать Европу четырехлетними обязательствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point. "Главный аргумент, по крайней мере для демократа, заключается в том, что через пять месяцев в Европе пройдут выборы. Мы полностью пренебрегли бы мнением европейцев, приняв сегодня решение, которое связывает Европу на четыре года и требует огромной суммы! Как будто мнение народа не имеет никакого значения, как и результат европейских выборов в июне", — заявил политик.Он подчеркнул, что Будапешт не поддерживает выделение Киеву 50 миллиардов евро на четыре года, так как "это огромная сумма", но готов на компромисс — утверждать финансирование для Украины ежегодно и единогласно.Комментируя публикацию в Financial Times о планах Евросоюза подорвать экономику Венгрии, Орбан заявил, что не сомневается в подлинности документа и в способности чиновников в Брюсселе пойти на это. Такое развитие событий приведет к армагеддону в стране, подчеркнул он.Как написало британское издание со ссылкой на документ ЕС, Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не разблокирует помощь Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить деньги из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии сообщили, что не видели подобных проектов.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

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Кирилл Волков

в мире, виктор орбан, евросоюз, украина