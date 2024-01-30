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В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику - РИА Новости, 30.01.2024
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16:52 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/eksport-1924405313.html
В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику
В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику - РИА Новости, 30.01.2024
В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику
Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский объяснил украинскому послу в стране Василию Зварычу, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:52
2024-01-30T16:52
украина
польша
киев
евросоюз
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ВАРШАВА, 30 янв — РИА Новости. Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский объяснил украинскому послу в стране Василию Зварычу, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не должен подрывать экономику соседних стран. Как сообщает информационный сайт польского правительства, в ходе встречи с послом министр Секерский заявил, что "торговые отношения с Украиной должны быть выстроены таким образом, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, а с другой - не нарушать рыночный баланс в соседних странах, в том числе в Польше". Он выразил надежду, что продолжающиеся рабочие встречи команды экспертов обеих стран позволят разработать механизм лицензирования украинского экспорта в Польшу. Первая встреча команды состоялась онлайн 25 января 2024 года, следующая запланирована на эту неделю. "Во время встречи стороны обсудили также европейские перспективы Украины. Польская сторона готова делиться с чиновниками знаниями и опытом в области подготовки министерства сельского хозяйства к вступлению в ЕС", - сказано в сообщении польского правительства. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240128/gruzoviki-1923946615.html
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украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику

Секерский: экспорт украинских продуктов не должен подрывать экономику соседей

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 янв — РИА Новости. Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский объяснил украинскому послу в стране Василию Зварычу, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не должен подрывать экономику соседних стран.
Как сообщает информационный сайт польского правительства, в ходе встречи с послом министр Секерский заявил, что "торговые отношения с Украиной должны быть выстроены таким образом, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, а с другой - не нарушать рыночный баланс в соседних странах, в том числе в Польше".
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Он выразил надежду, что продолжающиеся рабочие встречи команды экспертов обеих стран позволят разработать механизм лицензирования украинского экспорта в Польшу. Первая встреча команды состоялась онлайн 25 января 2024 года, следующая запланирована на эту неделю.
«
"Во время встречи стороны обсудили также европейские перспективы Украины. Польская сторона готова делиться с чиновниками знаниями и опытом в области подготовки министерства сельского хозяйства к вступлению в ЕС", - сказано в сообщении польского правительства.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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