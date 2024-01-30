Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/eksport-1924262944.html
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:06
2024-01-30T04:06
россия
экономика
эльвира набиуллина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", - сообщила Набиуллина. Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.
https://radiosputnik.ru/20240122/neft-1922752552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:790:1325:1784_1920x0_80_0_0_11157a57a95eadbdc9efb638d822ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, эльвира набиуллина, оон
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, ООН
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт

Набиуллина: доля юаня в расчетах за экспорт России за два года выросла в 86 раз

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", - сообщила Набиуллина.
Нефтяные танкеры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай, пишут СМИ
22 января, 13:36
Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.
 
РоссияЭкономикаЭльвира НабиуллинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала