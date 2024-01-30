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Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:06
2024-01-30T04:06
2024-01-30T04:06
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экономика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", - сообщила Набиуллина. Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, оон
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, ООН
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
Набиуллина: доля юаня в расчетах за экспорт России за два года выросла в 86 раз
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз - до 34,5%, а в импорте - более чем в 8 раз, до 36,4%, заявила в интервью РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас внешнеэкономическая деятельность очень активно переключается на использование других валют, прежде всего юаня. Например, в экспорте России два года назад доля китайской валюты была 0,4%, а по последним данным – 34,5%, в импорте она выросла с 4,3 до 36,4%. То есть достаточно большой рост", - сообщила Набиуллина.
Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай, пишут СМИ
Россия после введения против нее западных санкций стала активно переходить на расчеты в национальных валютах. Многие другие государства также задумались о своей зависимости от доллара. Как сообщало ранее РИА Новости, теперь уже каждая третья страна ООН
решила сделать ставку на развитие национальных средств платежа.