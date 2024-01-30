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Гамбия выступила за братский диалог в ситуации вокруг ЭКОВАС - РИА Новости, 30.01.2024
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16:21 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ekovas-1924398764.html
Гамбия выступила за братский диалог в ситуации вокруг ЭКОВАС
Гамбия выступила за братский диалог в ситуации вокруг ЭКОВАС - РИА Новости, 30.01.2024
Гамбия выступила за братский диалог в ситуации вокруг ЭКОВАС
Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не стал неожиданностью для Гамбии, но всем сторонам нужно сесть за РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:21
2024-01-30T16:21
в мире
буркина-фасо
мали
нигер
сергей лавров
гамбия
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не стал неожиданностью для Гамбии, но всем сторонам нужно сесть за стол переговоров как братьям, найти решения, чтобы сохранить общую семью для борьбы с проблемами всего региона, заявил глава МИД Гамбии Мамаду Тангара. "Это не было для нас сюрпризом. Надеемся, мы сможем разрешить этот кризис, как диалог между братьями, потому что регион ЭКОВАС - это регион, где мы все взаимосвязаны друг с другом... Мы должны как братья сесть за одним столом и решить эту проблему посредством диалога. Нам нужно взаимодействовать с нашими братьями и сестрами в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, сесть за стол переговоров, найти решение, чтобы мы могли сохранить большую семью и бороться с проблемами в интересах всего региона", - сказал Мамаду Тангара на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1924023797.html
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в мире, буркина-фасо, мали, нигер, сергей лавров, гамбия, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сергей Лавров, Гамбия, Экономическое сообщество стран Западной Африки
Гамбия выступила за братский диалог в ситуации вокруг ЭКОВАС

Глава МИД Гамбии: республика выступает за братский диалог в ситуации с ЭКОВАС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара на церемонии подписания совместных документов в ходе встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара на церемонии подписания совместных документов в ходе встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара на церемонии подписания совместных документов в ходе встречи в Москве
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не стал неожиданностью для Гамбии, но всем сторонам нужно сесть за стол переговоров как братьям, найти решения, чтобы сохранить общую семью для борьбы с проблемами всего региона, заявил глава МИД Гамбии Мамаду Тангара.
"Это не было для нас сюрпризом. Надеемся, мы сможем разрешить этот кризис, как диалог между братьями, потому что регион ЭКОВАС - это регион, где мы все взаимосвязаны друг с другом... Мы должны как братья сесть за одним столом и решить эту проблему посредством диалога. Нам нужно взаимодействовать с нашими братьями и сестрами в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, сесть за стол переговоров, найти решение, чтобы мы могли сохранить большую семью и бороться с проблемами в интересах всего региона", - сказал Мамаду Тангара на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
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В миреБуркина-ФасоМалиНигерСергей ЛавровГамбияЭкономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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