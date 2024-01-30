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Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024
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02:35 30.01.2024 (обновлено: 05:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ekonomika-1924259696.html
Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина
Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024
Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина
Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:35
2024-01-30T05:21
экономика
китай
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.&quot;Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать &quot;жесткой посадки&quot;. И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году&quot;, - сказала она.По словам Набиуллиной, глобальной рецессии удалось избежать. "Да, думаю, что многие на это ориентируются. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост", - добавила председатель ЦБ.Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.
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экономика, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Китай, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина

Набиуллина: рост мировой экономики замедляется, но рецессии удалось избежать

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«

"Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать "жесткой посадки". И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году", - сказала она.

По словам Набиуллиной, глобальной рецессии удалось избежать. "Да, думаю, что многие на это ориентируются. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост", - добавила председатель ЦБ.
Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.
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ЭкономикаКитайЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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