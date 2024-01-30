https://ria.ru/20240130/ekonomika-1924259696.html

Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина

Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина - РИА Новости, 30.01.2024

Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина

Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:35

2024-01-30T02:35

2024-01-30T05:21

экономика

китай

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Темпы роста мировой экономики замедляются, но вероятность "жесткой посадки" снизилась, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина."Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать "жесткой посадки". И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году", - сказала она.По словам Набиуллиной, глобальной рецессии удалось избежать. "Да, думаю, что многие на это ориентируются. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост", - добавила председатель ЦБ.Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.

https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html

китай

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экономика, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)