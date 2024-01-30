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В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет - РИА Новости, 30.01.2024
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Туризм
 
12:11 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/egipet-1924289411.html
В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет
В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет - РИА Новости, 30.01.2024
В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет
По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, в страну появятся новые чартеры из России, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:11
2024-01-30T12:11
туризм
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туризм
туристы
египет
хургада
уральские авиалинии
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, в страну появятся новые чартеры из России, сообщает пресс-служба РСТ.По словам экспертов, направление занимает первое-второе место в рейтинге у российских туристов, при этом Шарм-эш-Шейх востребованнее Хургады.Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эш-Шейх, она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&amp;Sun. Как пояснили в компании, в конце зимы на курортах Египта устанавливается комфортная для купания погода, есть стабильный спрос на пляжный отдых."Люди готовы лететь даже шесть-восемь часов, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений – ОАЭ и Таиланда. При этом аэропорты на юге России временно не работают, туристы вынуждены летать через Москву, на что уходит больше времени. Прямые рейсы гораздо удобнее. Например, из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх лететь всего около четырех часов", – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Fun&amp;Sun Ольга Иванова.По ее словам, туристы едут в среднем на семь ночей, средняя глубина бронирований – 35 дней, но доходит и до 290 дней. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта стараются выкупать заранее, за два-три месяца. Разбирают в основном отели категории "четыре и пять звезд".Агрегаторы подтверждают стабильный интерес к Египту. По данным компании "Слетать.ру", уровень спроса на февраль-март на 17 процентов превышает показатель за тот же период год назад. Средний чек за год вырос на 13 процентов – до 155,8 тысячи рублей на двоих. Большинство путешественников (56 процентов) выбирают "пятерки" и систему all inclusive (79 процентов)."Уже два года подряд у российских туристов наибольшей популярностью среди египетских курортов пользуется Шарм-эш-Шейх. Его доля в этом году увеличилась с 47 до 50 процентов. Средний чек за год вырос со 118 тысяч до 149 тысяч рублей на двоих", – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев."По нашим данным, всего в январе-феврале 2024 года отдыхать на Красное море поедут на восемь процентов больше туристов, чем в аналогичный период 2023", – уточнил эксперт.По данным Погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2023 года в Египте отдохнули почти 740 тысяч российских туристов.
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, хургада, уральские авиалинии, шарм-эш-шейх, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Хургада, Уральские авиалинии, Шарм-эш-Шейх, куда можно лететь, Отдых на море
В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет

РСТ: спрос на Египет стабилизировался, турпоток больше, чем год назад

© iStock.com / FloryТуристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Туристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / Flory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, в страну появятся новые чартеры из России, сообщает пресс-служба РСТ.
По словам экспертов, направление занимает первое-второе место в рейтинге у российских туристов, при этом Шарм-эш-Шейх востребованнее Хургады.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эш-Шейх, она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&Sun. Как пояснили в компании, в конце зимы на курортах Египта устанавливается комфортная для купания погода, есть стабильный спрос на пляжный отдых.
"Люди готовы лететь даже шесть-восемь часов, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений – ОАЭ и Таиланда. При этом аэропорты на юге России временно не работают, туристы вынуждены летать через Москву, на что уходит больше времени. Прямые рейсы гораздо удобнее. Например, из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх лететь всего около четырех часов", – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.
По ее словам, туристы едут в среднем на семь ночей, средняя глубина бронирований – 35 дней, но доходит и до 290 дней. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта стараются выкупать заранее, за два-три месяца. Разбирают в основном отели категории "четыре и пять звезд".
Агрегаторы подтверждают стабильный интерес к Египту. По данным компании "Слетать.ру", уровень спроса на февраль-март на 17 процентов превышает показатель за тот же период год назад. Средний чек за год вырос на 13 процентов – до 155,8 тысячи рублей на двоих. Большинство путешественников (56 процентов) выбирают "пятерки" и систему all inclusive (79 процентов).
"Уже два года подряд у российских туристов наибольшей популярностью среди египетских курортов пользуется Шарм-эш-Шейх. Его доля в этом году увеличилась с 47 до 50 процентов. Средний чек за год вырос со 118 тысяч до 149 тысяч рублей на двоих", – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"По нашим данным, всего в январе-феврале 2024 года отдыхать на Красное море поедут на восемь процентов больше туристов, чем в аналогичный период 2023", – уточнил эксперт.
По данным Погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2023 года в Египте отдохнули почти 740 тысяч российских туристов.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕгипетХургадаУральские авиалинииШарм-эш-Шейхкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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