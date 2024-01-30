https://ria.ru/20240130/egipet-1924289411.html

В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет

В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет - РИА Новости, 30.01.2024

В феврале появятся новые чартерные рейсы в Египет

По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, в страну появятся новые чартеры из России, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:11

2024-01-30T12:11

2024-01-30T12:11

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

египет

хургада

уральские авиалинии

шарм-эш-шейх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920984235_0:62:2561:1503_1920x0_80_0_0_3cd715197cccd3a580538bcfe6c31141.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, в страну появятся новые чартеры из России, сообщает пресс-служба РСТ.По словам экспертов, направление занимает первое-второе место в рейтинге у российских туристов, при этом Шарм-эш-Шейх востребованнее Хургады.Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эш-Шейх, она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&Sun. Как пояснили в компании, в конце зимы на курортах Египта устанавливается комфортная для купания погода, есть стабильный спрос на пляжный отдых."Люди готовы лететь даже шесть-восемь часов, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений – ОАЭ и Таиланда. При этом аэропорты на юге России временно не работают, туристы вынуждены летать через Москву, на что уходит больше времени. Прямые рейсы гораздо удобнее. Например, из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх лететь всего около четырех часов", – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.По ее словам, туристы едут в среднем на семь ночей, средняя глубина бронирований – 35 дней, но доходит и до 290 дней. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта стараются выкупать заранее, за два-три месяца. Разбирают в основном отели категории "четыре и пять звезд".Агрегаторы подтверждают стабильный интерес к Египту. По данным компании "Слетать.ру", уровень спроса на февраль-март на 17 процентов превышает показатель за тот же период год назад. Средний чек за год вырос на 13 процентов – до 155,8 тысячи рублей на двоих. Большинство путешественников (56 процентов) выбирают "пятерки" и систему all inclusive (79 процентов)."Уже два года подряд у российских туристов наибольшей популярностью среди египетских курортов пользуется Шарм-эш-Шейх. Его доля в этом году увеличилась с 47 до 50 процентов. Средний чек за год вырос со 118 тысяч до 149 тысяч рублей на двоих", – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев."По нашим данным, всего в январе-феврале 2024 года отдыхать на Красное море поедут на восемь процентов больше туристов, чем в аналогичный период 2023", – уточнил эксперт.По данным Погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2023 года в Египте отдохнули почти 740 тысяч российских туристов.

https://ria.ru/20240125/tseny-1923355042.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, египет, хургада, уральские авиалинии, шарм-эш-шейх, куда можно лететь, отдых на море