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Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги
Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги - РИА Новости, 30.01.2024
Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги
Около 100 миллиардов рублей может вложить инвестор в строительство нового квартала на площадке, которую выставят на торги в рамках новой программы комплексного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:05
2024-01-30T12:05
2024-01-30T12:05
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
максим гаман
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 100 миллиардов рублей может вложить инвестор в строительство нового квартала на площадке, которую выставят на торги в рамках новой программы комплексного развития незастроенных территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Пустующий участок площадью около 8 гектаров на западе Москвы впервые выставляется на аукцион в рамках нового вида КРТ - комплексного развития незастроенных территорий города (КРНТ).Там предполагается создать комфортную городскую инфраструктуру и около 4 тысяч рабочих мест."В ближайшее время город планирует выставить на торги право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице площадью 7,94 гектара. Инвестиции в редевелопмент площадки могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей ", – приводит слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в планах - строительство на участке в районе Фили-Давыдково 150 тысяч "квадратов" жилья и общественно-деловых объектов такой же площади.КРНТ применятся к участкам, свободным от прав третьих лиц и находящимся в собственности города, либо госсобственность на которые не разграничена.В настоящее время в Москве в реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html
https://ria.ru/20240129/efimov-1923748103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Максим Гаман
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 100 миллиардов рублей может вложить инвестор в строительство нового квартала на площадке, которую выставят на торги в рамках новой программы комплексного развития незастроенных территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Пустующий участок площадью около 8 гектаров на западе Москвы впервые выставляется на аукцион в рамках нового вида КРТ - комплексного развития незастроенных территорий города (КРНТ).
Ефимов: за год выдали 5,9 тысячи заключений по строительным проектам Москвы
Там предполагается создать комфортную городскую инфраструктуру и около 4 тысяч рабочих мест.
«
"В ближайшее время город планирует выставить на торги право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице площадью 7,94 гектара. Инвестиции в редевелопмент площадки могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей ", – приводит слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана
, в планах - строительство на участке в районе Фили-Давыдково 150 тысяч "квадратов" жилья и общественно-деловых объектов такой же площади.
КРНТ применятся к участкам, свободным от прав третьих лиц и находящимся в собственности города, либо госсобственность на которые не разграничена.
В настоящее время в Москве в реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
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