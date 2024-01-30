https://ria.ru/20240130/efimov-1924221911.html

Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги

Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги - РИА Новости, 30.01.2024

Ефимов: право на редевелопмент участка в Фили-Давыдково выставят на торги

Около 100 миллиардов рублей может вложить инвестор в строительство нового квартала на площадке, которую выставят на торги в рамках новой программы комплексного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:05

2024-01-30T12:05

2024-01-30T12:05

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

максим гаман

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 100 миллиардов рублей может вложить инвестор в строительство нового квартала на площадке, которую выставят на торги в рамках новой программы комплексного развития незастроенных территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Пустующий участок площадью около 8 гектаров на западе Москвы впервые выставляется на аукцион в рамках нового вида КРТ - комплексного развития незастроенных территорий города (КРНТ).Там предполагается создать комфортную городскую инфраструктуру и около 4 тысяч рабочих мест."В ближайшее время город планирует выставить на торги право на комплексное развитие незастроенной территории на Староволынской улице площадью 7,94 гектара. Инвестиции в редевелопмент площадки могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей ", – приводит слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в планах - строительство на участке в районе Фили-Давыдково 150 тысяч "квадратов" жилья и общественно-деловых объектов такой же площади.КРНТ применятся к участкам, свободным от прав третьих лиц и находящимся в собственности города, либо госсобственность на которые не разграничена.В настоящее время в Москве в реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html

https://ria.ru/20240129/efimov-1923748103.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман