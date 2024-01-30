https://ria.ru/20240130/efimov-1924221586.html
Ефимов: три участка в СЗАО выставят на торги по программе КРТ
Ефимов: три участка в СЗАО выставят на торги по программе КРТ - РИА Новости, 30.01.2024
Ефимов: три участка в СЗАО выставят на торги по программе КРТ
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы смогут поучаствовать в торгах на право реорганизации трех участков на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:05
2024-01-30T11:05
2024-01-30T11:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы смогут поучаствовать в торгах на право реорганизации трех участков на северо-западе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки располагаются в районах Северное Тушино и Куркино и имеют совокупную площадь 2,9 гектара."В первом квартале этого года город выставит на торги единым лотом право на реорганизацию трех неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий. Победитель аукциона сможет в течение пяти лет возвести около 40 000 кв. м. недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта составят около восьми миллиардов рублей, а бюджетный эффект оценивается в 215 млн рублей в год. По итогам редевелопмента участков будет создано около 570 рабочих мест" ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе отметили, что один из участков располагается в пределах МКАД по адресу улица Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1. А два других находятся за границей МКАД по адресу Куркинское шоссе, владение 21 и 27-39. В настоящее время на данных территориях располагаются устаревшие объекты. Новость о том, что на этих площадках будет проводиться комплексное развитие территории, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, проект КРТ предусматривает возведение новой застройки – общественно-деловой, жилой и коммунальной. Суммарно инвестор сможет построить более 21 тысячи кв. м. жилых строений и 18 тысяч кв. м. объектов общественно-делового назначения - это в том числе кафе, магазины, спортивные помещения, объекты коммунального обслуживания.В пресс-службе уточнили, что любые заинтересованные граждане могут поучаствовать в аукционе в рамках программы комплексного развития территорий. Главное, чтобы они соответствовали предъявляемым требованиям. Также это могут быть собственники имущества, которое располагается на данной территории.Благодаря программе КРТ бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 228 проектов КРТ, совокупная площадь которых достигает 2,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240125/efimov-1923291951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы смогут поучаствовать в торгах на право реорганизации трех участков на северо-западе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участки располагаются в районах Северное Тушино и Куркино и имеют совокупную площадь 2,9 гектара.
«
"В первом квартале этого года город выставит на торги единым лотом право на реорганизацию трех неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий. Победитель аукциона сможет в течение пяти лет возвести около 40 000 кв. м. недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта составят около восьми миллиардов рублей, а бюджетный эффект оценивается в 215 млн рублей в год. По итогам редевелопмента участков будет создано около 570 рабочих мест" ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В пресс-службе отметили, что один из участков располагается в пределах МКАД по адресу улица Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1. А два других находятся за границей МКАД по адресу Куркинское шоссе, владение 21 и 27-39. В настоящее время на данных территориях располагаются устаревшие объекты. Новость о том, что на этих площадках будет проводиться комплексное развитие территории, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ
По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана
, проект КРТ предусматривает возведение новой застройки – общественно-деловой, жилой и коммунальной. Суммарно инвестор сможет построить более 21 тысячи кв. м. жилых строений и 18 тысяч кв. м. объектов общественно-делового назначения - это в том числе кафе, магазины, спортивные помещения, объекты коммунального обслуживания.
В пресс-службе уточнили, что любые заинтересованные граждане могут поучаствовать в аукционе в рамках программы комплексного развития территорий. Главное, чтобы они соответствовали предъявляемым требованиям. Также это могут быть собственники имущества, которое располагается на данной территории.
Благодаря программе КРТ бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 228 проектов КРТ, совокупная площадь которых достигает 2,7 тысячи гектаров.
Ефимов: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Хапиловка"