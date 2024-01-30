https://ria.ru/20240130/dvizhenie_pervykh-1924252998.html

На выставке "Россия" стартует второй съезд "Движения первых"

На выставке "Россия" стартует второй съезд "Движения первых" - РИА Новости, 30.01.2024

На выставке "Россия" стартует второй съезд "Движения первых"

Второй съезд "Движения первых" начнет свою работу во вторник на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщили организаторы. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:23

2024-01-30T00:23

2024-01-30T00:23

россия

москва

григорий гуров

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Второй съезд "Движения первых" начнет свою работу во вторник на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщили организаторы. Первый съезд "Движения первых" прошел 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи, где участники выбрали название детского движения. "Второй съезд станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединит более трех тысяч человек из 89 регионов России. Основные задачи съезда – определить приоритетные направления развития движения, сформировать федеральный Совет первых, а также выразить благодарность участникам и партнерам за вклад в развитие движения", - сообщили в организации. Участников съезда ждет программа, по которой планируются стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия", адаптированные для молодежи. По данным организаторов, участниками специальной программы съезда станут более трех тысяч человек из всех регионов страны. По словам председателя правления движения Григория Гурова, делегаты съезда смогут познакомиться с достижениями России на площадке выставки-форума "Россия". "Съезд "Движения первых" станет важной площадкой для совместной работы детей, родителей и наставников. Вместе с ребятами мы представим итоги года деятельности, обсудим и утвердим наши традиции и символы. Особое внимание уделим формированию системы самоуправления в движении и семейного сообщества… "Родные-любимые", – сообщил Гуров, чьи слова приводит пресс-служба. Кроме того, как отметили организаторы, 31 января пройдет заседание съезда "Движения первых", а также заседание научно-методического совета движения. Церемония закрытия съезда запланирована на 1 февраля. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" – сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками движения являются более 4 миллионов человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тысяч первичных отделений. По данным организации, в 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

https://ria.ru/20231206/slet-1914050192.html

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