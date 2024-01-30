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В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 30.01.2024
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17:55 30.01.2024 (обновлено: 17:59 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/dtp-1924427847.html
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 30.01.2024
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:55
2024-01-30T17:59
происшествия
саратовская область
энгельсский район
hyundai creta
kia rio
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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, сообщение о столкновении автомобилей Hyundai и Kia вблизи села Безымянное в Энгельсском районе поступило в службу "112" в 17.40 (16.40 мск). "В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу", - написал Юрин. Он со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду уточнил, что спасатели деблокируют пострадавших и тела погибших.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924269932.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Hyundai Creta, Kia Rio
В ДТП в Саратовской области погибли три человека

В ДТП в Саратовской области погибли три человека, двое пострадали

© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП с участием легковых автомобилей вблизи села Безымянное в Саратовской области. 30 января 2024
Место ДТП с участием легковых автомобилей вблизи села Безымянное в Саратовской области. 30 января 2024 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Место ДТП с участием легковых автомобилей вблизи села Безымянное в Саратовской области. 30 января 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
По его словам, сообщение о столкновении автомобилей Hyundai и Kia вблизи села Безымянное в Энгельсском районе поступило в службу "112" в 17.40 (16.40 мск).
"В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу", - написал Юрин.
Он со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду уточнил, что спасатели деблокируют пострадавших и тела погибших.
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районHyundai CretaKia Rio
 
 
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