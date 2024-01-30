https://ria.ru/20240130/dtp-1924427847.html

В ДТП в Саратовской области погибли три человека

В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 30.01.2024

В ДТП в Саратовской области погибли три человека

Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:55

2024-01-30T17:55

2024-01-30T17:59

происшествия

саратовская область

энгельсский район

hyundai creta

kia rio

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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, сообщение о столкновении автомобилей Hyundai и Kia вблизи села Безымянное в Энгельсском районе поступило в службу "112" в 17.40 (16.40 мск). "В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу", - написал Юрин. Он со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду уточнил, что спасатели деблокируют пострадавших и тела погибших.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924269932.html

саратовская область

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, энгельсский район, hyundai creta, kia rio