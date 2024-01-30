https://ria.ru/20240130/dtp-1924427847.html
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 30.01.2024
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:55
2024-01-30T17:55
2024-01-30T17:59
происшествия
саратовская область
энгельсский район
hyundai creta
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924428494_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_3571c7c04f1c035bc35b81ba126d9f38.jpg
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате три человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии отправлены в больницу, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, сообщение о столкновении автомобилей Hyundai и Kia вблизи села Безымянное в Энгельсском районе поступило в службу "112" в 17.40 (16.40 мск). "В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу", - написал Юрин. Он со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду уточнил, что спасатели деблокируют пострадавших и тела погибших.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924269932.html
саратовская область
энгельсский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924428494_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_f143d8ac0ecc2e4f611ef57a26a85a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, энгельсский район, hyundai creta, kia rio
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Hyundai Creta, Kia Rio
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
В ДТП в Саратовской области погибли три человека, двое пострадали