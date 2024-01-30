https://ria.ru/20240130/dtp-1924368051.html

Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП

Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП - РИА Новости, 30.01.2024

Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП

Жительница Ярославской области отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель 19-летнего сына в ДТП, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:35

2024-01-30T14:35

2024-01-30T14:35

происшествия

авто

ярославская область

ростовский район

ярославский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15354/00/153540088_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_980e56d09b2b9aaf8702764b6e5d7105.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жительница Ярославской области отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель 19-летнего сына в ДТП, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. По данным суда, утром 17 июля 2020 года рядовой-призывник управлял в составе колонны специальной машиной - автомобилем ПМП "Урал" с грузом. В Ростовском районе на трассе М8 "Холмогоры", не выдержав достаточную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля LADA 2121490, грузовик совершил с ним столкновение. "Далее в непосредственном контакте с автомобилем LADA совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, затем с находящимся впереди автомобилем Hino и далее столкнулся со стоящим впереди автомобилем марки "Урал". В результате ДТП водитель автомобиля LADA скончался", - говорится в сообщении. Мать погибшего обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына - брата погибшего водителя. Принимая решение, суд исходил из того, что вступившим в законную силу приговором Ярославского гарнизонного военного суда от 25 июня 2021 года виновным в ДТП признан рядовой – водитель "Урала", информирует пресс-служба облсуда. Приговором установлено, что в грузовике имелась неисправность тормозной системы, которую водитель мог вовремя заметить. Также суд подчеркивает, что водитель грузовика, принадлежащего Минобороны, на момент ДТП находился при исполнении служебных обязанностей. Отмечается, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что "трагическая смерть сына и старшего брата нанесла истцам серьезную психологическую травму, причинив сильное душевное потрясение, потеря является невосполнимой, до настоящего времени они не могут вернуться к прежней жизни". "Решением Ростовского районного суда Ярославской области с ответчика - министерства обороны Российской Федерации - в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, а в пользу брата - 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным суда, Минобороны с решением не согласилось, обжаловало его в Ярославский областной суд, который апелляцию отклонил. Решение вступило в законную силу 26 января.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924244330.html

https://ria.ru/20240129/dtp-1924082530.html

ярославская область

ростовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ярославская область, ростовский район, ярославский областной суд