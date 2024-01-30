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Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП - РИА Новости, 30.01.2024
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14:35 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/dtp-1924368051.html
Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП
Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП - РИА Новости, 30.01.2024
Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП
Жительница Ярославской области отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель 19-летнего сына в ДТП, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:35
2024-01-30T14:35
происшествия
авто
ярославская область
ростовский район
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жительница Ярославской области отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель 19-летнего сына в ДТП, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. По данным суда, утром 17 июля 2020 года рядовой-призывник управлял в составе колонны специальной машиной - автомобилем ПМП "Урал" с грузом. В Ростовском районе на трассе М8 "Холмогоры", не выдержав достаточную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля LADA 2121490, грузовик совершил с ним столкновение. "Далее в непосредственном контакте с автомобилем LADA совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, затем с находящимся впереди автомобилем Hino и далее столкнулся со стоящим впереди автомобилем марки "Урал". В результате ДТП водитель автомобиля LADA скончался", - говорится в сообщении. Мать погибшего обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына - брата погибшего водителя. Принимая решение, суд исходил из того, что вступившим в законную силу приговором Ярославского гарнизонного военного суда от 25 июня 2021 года виновным в ДТП признан рядовой – водитель "Урала", информирует пресс-служба облсуда. Приговором установлено, что в грузовике имелась неисправность тормозной системы, которую водитель мог вовремя заметить. Также суд подчеркивает, что водитель грузовика, принадлежащего Минобороны, на момент ДТП находился при исполнении служебных обязанностей. Отмечается, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что "трагическая смерть сына и старшего брата нанесла истцам серьезную психологическую травму, причинив сильное душевное потрясение, потеря является невосполнимой, до настоящего времени они не могут вернуться к прежней жизни". "Решением Ростовского районного суда Ярославской области с ответчика - министерства обороны Российской Федерации - в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, а в пользу брата - 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным суда, Минобороны с решением не согласилось, обжаловало его в Ярославский областной суд, который апелляцию отклонил. Решение вступило в законную силу 26 января.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924244330.html
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ярославская область
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происшествия, авто, ярославская область, ростовский район, ярославский областной суд
Происшествия, Авто, Ярославская область, Ростовский район, Ярославский областной суд
Женщина отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП

Женщина отсудила у МО 1,9 миллиона рублей за гибель сына в ДТП под Ярославлем

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жительница Ярославской области отсудила у Минобороны 1,9 миллиона рублей за гибель 19-летнего сына в ДТП, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
По данным суда, утром 17 июля 2020 года рядовой-призывник управлял в составе колонны специальной машиной - автомобилем ПМП "Урал" с грузом. В Ростовском районе на трассе М8 "Холмогоры", не выдержав достаточную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля LADA 2121490, грузовик совершил с ним столкновение.
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"Далее в непосредственном контакте с автомобилем LADA совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, затем с находящимся впереди автомобилем Hino и далее столкнулся со стоящим впереди автомобилем марки "Урал". В результате ДТП водитель автомобиля LADA скончался", - говорится в сообщении.
Мать погибшего обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына - брата погибшего водителя.
Принимая решение, суд исходил из того, что вступившим в законную силу приговором Ярославского гарнизонного военного суда от 25 июня 2021 года виновным в ДТП признан рядовой – водитель "Урала", информирует пресс-служба облсуда. Приговором установлено, что в грузовике имелась неисправность тормозной системы, которую водитель мог вовремя заметить. Также суд подчеркивает, что водитель грузовика, принадлежащего Минобороны, на момент ДТП находился при исполнении служебных обязанностей.
Отмечается, что при определении размера компенсации морального вреда суд учел, что "трагическая смерть сына и старшего брата нанесла истцам серьезную психологическую травму, причинив сильное душевное потрясение, потеря является невосполнимой, до настоящего времени они не могут вернуться к прежней жизни".
«
"Решением Ростовского районного суда Ярославской области с ответчика - министерства обороны Российской Федерации - в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, а в пользу брата - 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным суда, Минобороны с решением не согласилось, обжаловало его в Ярославский областной суд, который апелляцию отклонил. Решение вступило в законную силу 26 января.
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ПроисшествияАвтоЯрославская областьРостовский районЯрославский областной суд
 
 
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