https://ria.ru/20240130/dron-konvertoplan-1924260685.html
Испытания дрона-конвертоплана "Ловкий" завершат в феврале
Испытания дрона-конвертоплана "Ловкий" завершат в феврале - РИА Новости, 30.01.2024
Испытания дрона-конвертоплана "Ловкий" завершат в феврале
Испытания тестового образца дрона-конвертоплана "Ловкий" завершатся в начале февраля 2024 года, после чего его планируется представить его Минобороны РФ,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:03
2024-01-30T03:03
2024-01-30T03:03
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Испытания тестового образца дрона-конвертоплана "Ловкий" завершатся в начале февраля 2024 года, после чего его планируется представить его Минобороны РФ, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика данного БПЛА "Хардберри-РусФактор" Алексей Герман. Ранее Герман рассказал РИА Новости о создании "Ловкого", который способен летать на "самолётных крыльях" в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне спецоперации коптеров, развивая скорость до 200 километров в час. "Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника", - сказал он. По его словам, следующим шагом должно стать проведение тестовых полётов для военного ведомства. "Заинтересованность у Минобороны есть, они сами на нас вышли и попросили представить беспилотник на испытания. По итогам нашего участия в форуме "Армия-2023" мы получили от Минобороны пожелание, чтобы "Ловкий" не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем", - рассказал собеседник агентства. Сегодня программисты компании пишут для "Ловкого" код, который позволит ему летать, ориентируясь на "залитые" в него карты без спутникового сигнала, таким образом, он не сможет попасть в зону действия РЭБ противника. "Эту программу мы хотим сделать универсальной, чтобы её можно было устанавливать не только на "Ловкого", но и любые российские беспилотники". Дальность полёта и передачи данных дрона-конвертоплана – до 50 километров, высота полёта – до 5 километров, крейсерская скорость "Ловкого" - 160 км/ч с возможностью разогнаться до 200 км/ч.
https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html
https://ria.ru/20240110/vmf-1920466889.html
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россия, gps, безопасность
Россия, GPS, Безопасность
Испытания дрона-конвертоплана "Ловкий" завершат в феврале
"Хардберри-РусФактор": дрон-конвертоплан "Ловкий" испытают в феврале 2024 года
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Испытания тестового образца дрона-конвертоплана "Ловкий" завершатся в начале февраля 2024 года, после чего его планируется представить его Минобороны РФ, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика данного БПЛА "Хардберри-РусФактор" Алексей Герман.
Ранее Герман рассказал РИА Новости о создании "Ловкого", который способен летать на "самолётных крыльях" в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне спецоперации коптеров, развивая скорость до 200 километров в час.
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"Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника", - сказал он.
По его словам, следующим шагом должно стать проведение тестовых полётов для военного ведомства.
"Заинтересованность у Минобороны есть, они сами на нас вышли и попросили представить беспилотник на испытания. По итогам нашего участия в форуме "Армия-2023" мы получили от Минобороны пожелание, чтобы "Ловкий" не летал по сигналу
GPS и каких-либо других спутниковых систем", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня программисты компании пишут для "Ловкого" код, который позволит ему летать, ориентируясь на "залитые" в него карты без спутникового сигнала, таким образом, он не сможет попасть в зону действия РЭБ противника. "Эту программу мы хотим сделать универсальной, чтобы её можно было устанавливать не только на "Ловкого", но и любые российские беспилотники".
Дальность полёта и передачи данных дрона-конвертоплана – до 50 километров, высота полёта – до 5 километров, крейсерская скорость "Ловкого" - 160 км/ч с возможностью разогнаться до 200 км/ч.
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