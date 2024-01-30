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В КПРФ предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями - РИА Новости, 30.01.2024
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17:45 30.01.2024 (обновлено: 17:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/doppolnomochiya-1924425696.html
В КПРФ предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями
В КПРФ предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями - РИА Новости, 30.01.2024
В КПРФ предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, вносящий изменения правового регулирования интеграции национальной... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:45
2024-01-30T17:46
экономика
технологии
россия
геннадий зюганов
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, вносящий изменения правового регулирования интеграции национальной платежной системы в аналогичные системы дружественных государств, следует из базы данных нижней палаты парламента. Для того чтобы разрабатывать нормативные правовые и нормативные акты в области интеграции национальной платежной системы с платежными системами других государств, правительство и Банк России "должны быть наделены соответствующими полномочиями", считают разработчики. Предлагаемые изменения позволяют правительству и Банку России, а также федеральным органам исполнительной власти принимать нормативные акты в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств. Это, согласно пояснительной записке, "будет способствовать оперативному созданию правового пространства, необходимого для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной системе SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешению сложностей с проведением трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе". Законопроект, в частности, предусматривает определение ЦБ порядка осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами в рамках национальной платежной системы, интегрированной в платежные системы других государств или международных платежных систем. И во взаимодействии с кабмином Банк России будет реализовывать мероприятия для такой интеграции.
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экономика, технологии, россия, геннадий зюганов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В КПРФ предложили наделить правительство и ЦБ дополнительными полномочиями

Депутаты от КПРФ предложили наделить кабмин и ЦБ дополнительными полномочиями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСовместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, вносящий изменения правового регулирования интеграции национальной платежной системы в аналогичные системы дружественных государств, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Для того чтобы разрабатывать нормативные правовые и нормативные акты в области интеграции национальной платежной системы с платежными системами других государств, правительство и Банк России "должны быть наделены соответствующими полномочиями", считают разработчики.
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Предлагаемые изменения позволяют правительству и Банку России, а также федеральным органам исполнительной власти принимать нормативные акты в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств.
Это, согласно пояснительной записке, "будет способствовать оперативному созданию правового пространства, необходимого для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной системе SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешению сложностей с проведением трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе".
Законопроект, в частности, предусматривает определение ЦБ порядка осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами в рамках национальной платежной системы, интегрированной в платежные системы других государств или международных платежных систем. И во взаимодействии с кабмином Банк России будет реализовывать мероприятия для такой интеграции.
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ЭкономикаТехнологииРоссияГеннадий ЗюгановГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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