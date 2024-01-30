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В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники
В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники - РИА Новости, 30.01.2024
В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники
В Москве отремонтировали 33 дома, где жили и работали художники, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:43
2024-01-30T09:43
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Москве отремонтировали 33 дома, где жили и работали художники, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В Москве с 2015 года в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили 33 дома, история которых связана с именами отечественных художников - карикатуристов, пейзажистов, авангардистов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, в частности, были обновлены дома по адресам: набережная Тараса Шевченко, 1/2, улица Правды, 7/9, Карманицкий переулок, 2/5. В программу московского капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
В Москве отремонтировали 33 дома, где жили и работали художники, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы.
"В Москве с 2015 года в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили 33 дома, история которых связана с именами отечественных художников - карикатуристов, пейзажистов, авангардистов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, в частности, были обновлены дома по адресам: набережная Тараса Шевченко, 1/2, улица Правды, 7/9, Карманицкий переулок, 2/5.
В программу московского капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.
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