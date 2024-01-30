https://ria.ru/20240130/doma-1924282867.html

В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники

В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники - РИА Новости, 30.01.2024

В Москве обновили 33 дома, в которых жили и работали художники

В Москве отремонтировали 33 дома, где жили и работали художники, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:43

2024-01-30T09:43

2024-01-30T09:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Москве отремонтировали 33 дома, где жили и работали художники, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В Москве с 2015 года в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили 33 дома, история которых связана с именами отечественных художников - карикатуристов, пейзажистов, авангардистов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, в частности, были обновлены дома по адресам: набережная Тараса Шевченко, 1/2, улица Правды, 7/9, Карманицкий переулок, 2/5. В программу московского капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.

https://ria.ru/20240126/fonari-1923666819.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва