https://ria.ru/20240130/dobrodel-1924303937.html

Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе"

Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе" - РИА Новости, 30.01.2024

Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе"

Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:18

2024-01-30T11:18

2024-01-30T11:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи по региону Надежда Куртяник, в классификаторе "Добродела" есть 24 категории и 716 подкатегорий, по которым можно оставить обращение. "Нейросеть помогает быстро найти подходящую тему по загруженной в приложение фотографии. Если человек считает, что вариант, предложенный нейропомощником, не подходит к конкретной проблеме, он может выбрать категорию самостоятельно. За время работы искусственный интеллект в приложении "Добродел" определил по фото свыше 1,2 миллиона проблем. В большинстве случаев жители воспользовались его подсказкой", – цитирует пресс-служба Куртяник. Кнопка "Сообщить о проблеме" находится на главной странице приложения "Добродел". Чтобы создать сообщение, необходимо войти в профиль с помощью учетной записи ЕСИА. В 2023 году мобильный "Добродел" объединил в себе все цифровые сервисы Подмосковья. Теперь через приложение можно не только сообщить о проблеме, но и получить госуслуги, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, воспользоваться электронной медкартой, а также узнать много другой полезной информации. Для льготников региона в приложении доступен электронный социальный паспорт, в котором находятся удостоверения пенсионера, ветерана труда, многодетной семьи, ветерана боевых действий, а также другие документы.

https://ria.ru/20240129/khranilischa-1924205731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх