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Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе" - РИА Новости, 30.01.2024
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Новости Подмосковья
 
11:18 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/dobrodel-1924303937.html
Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе"
Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе" - РИА Новости, 30.01.2024
Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе"
Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:18
2024-01-30T11:18
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи по региону Надежда Куртяник, в классификаторе "Добродела" есть 24 категории и 716 подкатегорий, по которым можно оставить обращение. "Нейросеть помогает быстро найти подходящую тему по загруженной в приложение фотографии. Если человек считает, что вариант, предложенный нейропомощником, не подходит к конкретной проблеме, он может выбрать категорию самостоятельно. За время работы искусственный интеллект в приложении "Добродел" определил по фото свыше 1,2 миллиона проблем. В большинстве случаев жители воспользовались его подсказкой", – цитирует пресс-служба Куртяник. Кнопка "Сообщить о проблеме" находится на главной странице приложения "Добродел". Чтобы создать сообщение, необходимо войти в профиль с помощью учетной записи ЕСИА. В 2023 году мобильный "Добродел" объединил в себе все цифровые сервисы Подмосковья. Теперь через приложение можно не только сообщить о проблеме, но и получить госуслуги, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, воспользоваться электронной медкартой, а также узнать много другой полезной информации. Для льготников региона в приложении доступен электронный социальный паспорт, в котором находятся удостоверения пенсионера, ветерана труда, многодетной семьи, ветерана боевых действий, а также другие документы.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Более 1,2 миллиона проблем по фото определил ИИ на подмосковном "Доброделе"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Портал "Добродел"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект определил более 1,2 миллиона проблем по фото в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи по региону Надежда Куртяник, в классификаторе "Добродела" есть 24 категории и 716 подкатегорий, по которым можно оставить обращение.
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"Нейросеть помогает быстро найти подходящую тему по загруженной в приложение фотографии. Если человек считает, что вариант, предложенный нейропомощником, не подходит к конкретной проблеме, он может выбрать категорию самостоятельно. За время работы искусственный интеллект в приложении "Добродел" определил по фото свыше 1,2 миллиона проблем. В большинстве случаев жители воспользовались его подсказкой", – цитирует пресс-служба Куртяник.
Кнопка "Сообщить о проблеме" находится на главной странице приложения "Добродел". Чтобы создать сообщение, необходимо войти в профиль с помощью учетной записи ЕСИА.
В 2023 году мобильный "Добродел" объединил в себе все цифровые сервисы Подмосковья. Теперь через приложение можно не только сообщить о проблеме, но и получить госуслуги, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, воспользоваться электронной медкартой, а также узнать много другой полезной информации. Для льготников региона в приложении доступен электронный социальный паспорт, в котором находятся удостоверения пенсионера, ветерана труда, многодетной семьи, ветерана боевых действий, а также другие документы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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