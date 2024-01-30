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В Москве задержали двоих подростков за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2024
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13:08 30.01.2024 (обновлено: 13:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html
В Москве задержали двоих подростков за попытку диверсии на железной дороге
В Москве задержали двоих подростков за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2024
В Москве задержали двоих подростков за попытку диверсии на железной дороге
Двое несовершеннолетних задержаны и арестованы по обвинению в совершении диверсии на железной дороге на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:08
2024-01-30T13:21
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
долгопрудный
московская железная дорога
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны и арестованы по обвинению в совершении диверсии на железной дороге на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.По ее словам, не позднее 20 января противник СВО для "дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ" начал переписываться в мессенджере с незнакомым несовершеннолетним 2006 года рождения и убедил его за 150 долларов совершить диверсию на железной дороге, предоставив инструкции. Подросток согласился, привлек своего знакомого сверстника, и на перегоне станций "Марк" - "Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги они подожгли релейный шкаф."Установлены граждане, совершившие преступление, и незамедлительно задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Глущенко, добавив, что подросткам предъявлены обвинения в "диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору".По информации МВД, задержанные - 17-летние подростки из Долгопрудного. Они совершили поджог на железнодорожном перегоне между станциями "Марк" и "Новодачная", где "полицейские в ходе осмотра повреждённого устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала".
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москва
россия
долгопрудный
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, долгопрудный, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Долгопрудный, Московская железная дорога
В Москве задержали двоих подростков за попытку диверсии на железной дороге

В Москве задержали двоих подростков, пытавшихся поджечь релейный шкаф

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних задержаны и арестованы по обвинению в совершении диверсии на железной дороге на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
По ее словам, не позднее 20 января противник СВО для "дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ" начал переписываться в мессенджере с незнакомым несовершеннолетним 2006 года рождения и убедил его за 150 долларов совершить диверсию на железной дороге, предоставив инструкции. Подросток согласился, привлек своего знакомого сверстника, и на перегоне станций "Марк" - "Лобня" Савеловского направления Московской железной дороги они подожгли релейный шкаф.
"Установлены граждане, совершившие преступление, и незамедлительно задержаны. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Глущенко, добавив, что подросткам предъявлены обвинения в "диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору".
По информации МВД, задержанные - 17-летние подростки из Долгопрудного. Они совершили поджог на железнодорожном перегоне между станциями "Марк" и "Новодачная", где "полицейские в ходе осмотра повреждённого устройства и прилегающей к нему территории обнаружили пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала".
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДолгопрудныйМосковская железная дорога
 
 
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