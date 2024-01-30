https://ria.ru/20240130/desant-1924262587.html

Десант уничтожил на правом берегу Днепра склады с ГСМ и боеприпасами ВСУ

Десант уничтожил на правом берегу Днепра склады с ГСМ и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024

Десант уничтожил на правом берегу Днепра склады с ГСМ и боеприпасами ВСУ

Артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили полевой склад ГСМ и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:03

2024-01-30T04:03

2024-01-30T04:03

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили полевой склад ГСМ и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе ведения боевых действий на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили полевой склад ГСМ и полевой склад боеприпасов ВСУ на противоположном берегу реки", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что российские артиллеристы вели стрельбу на расстоянии до 20 километров от позиций противника. По данным ведомства, обнаружение складов противника, а также дальнейшую корректировку огня гаубиц производили при помощи дронов. "В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ склады противника были поражены, а вследствие детонации топлива уничтожен складированный боекомплект", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924261111.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии