https://ria.ru/20240130/delo-1924433363.html

Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили

Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили - РИА Новости, 30.01.2024

Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор трем фигурантам дела о связывании заключенных в психиатрическом отделении областной тюремной больницы,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:14

2024-01-30T18:14

2024-01-30T18:14

происшествия

ростов-на-дону

александр александрович

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор трем фигурантам дела о связывании заключенных в психиатрическом отделении областной тюремной больницы, они получили от 5 лет до 7,5 лет колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. На скамье подсудимых оказались замначальника межобластной туберкулезной больницы №19 Александр Лях, ему вменялась организация превышения должностных полномочий, а также начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова (превышение должностных полномочий) и врач-психиатр Анастасия Поторочина (пособничество в превышении должностных полномочий). Потерпевшими по делу проходили более 60 человек. "Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону постановлен приговор… в отношении Ляха Александра Александровича… с назначением наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что Позднякова получила 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Поторочина – 5 лет колонии общего режима. Как ранее рассказали агентству в общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, заключенные пожаловались им на то, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. Такие методы закон допускает, но только на время введения препарата пациенту. При этом заключенные жаловались, что им приходилось быть привязанными к кровати от трех до 72 дней. Помимо лишения свободы, суд назначил ряд ограничений в отношении подсудимых. Так, Лях лишен права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, также он лишен специального звания "полковник внутренней службы". Поздняковой и Поторочиной суд запретил заниматься врачебной деятельностью и занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в течение трех лет, также они лишены специального звания "старший лейтенант внутренней службы".

https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html

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ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, александр александрович, ростовская область