Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/delo-1924433363.html
Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили
Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили - РИА Новости, 30.01.2024
Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор трем фигурантам дела о связывании заключенных в психиатрическом отделении областной тюремной больницы,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:14
2024-01-30T18:14
происшествия
ростов-на-дону
александр александрович
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор трем фигурантам дела о связывании заключенных в психиатрическом отделении областной тюремной больницы, они получили от 5 лет до 7,5 лет колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. На скамье подсудимых оказались замначальника межобластной туберкулезной больницы №19 Александр Лях, ему вменялась организация превышения должностных полномочий, а также начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова (превышение должностных полномочий) и врач-психиатр Анастасия Поторочина (пособничество в превышении должностных полномочий). Потерпевшими по делу проходили более 60 человек. "Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону постановлен приговор… в отношении Ляха Александра Александровича… с назначением наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что Позднякова получила 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Поторочина – 5 лет колонии общего режима. Как ранее рассказали агентству в общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, заключенные пожаловались им на то, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. Такие методы закон допускает, но только на время введения препарата пациенту. При этом заключенные жаловались, что им приходилось быть привязанными к кровати от трех до 72 дней. Помимо лишения свободы, суд назначил ряд ограничений в отношении подсудимых. Так, Лях лишен права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, также он лишен специального звания "полковник внутренней службы". Поздняковой и Поторочиной суд запретил заниматься врачебной деятельностью и занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в течение трех лет, также они лишены специального звания "старший лейтенант внутренней службы".
https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html
https://ria.ru/20240130/vymogatelstvo-1924400685.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, александр александрович, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Александр Александрович, Ростовская область
Фигурантов дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме осудили

Фигурантам дела о связанных заключенных в ростовской тюрьме вынесли приговор

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор трем фигурантам дела о связывании заключенных в психиатрическом отделении областной тюремной больницы, они получили от 5 лет до 7,5 лет колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
На скамье подсудимых оказались замначальника межобластной туберкулезной больницы №19 Александр Лях, ему вменялась организация превышения должностных полномочий, а также начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова (превышение должностных полномочий) и врач-психиатр Анастасия Поторочина (пособничество в превышении должностных полномочий). Потерпевшими по делу проходили более 60 человек.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
На Кубани вынесли приговор медсестре, после ошибки которой умер младенец
29 января, 17:07
«
"Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону постановлен приговор… в отношении Ляха Александра Александровича… с назначением наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что Позднякова получила 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Поторочина – 5 лет колонии общего режима.
Как ранее рассказали агентству в общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, заключенные пожаловались им на то, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. Такие методы закон допускает, но только на время введения препарата пациенту. При этом заключенные жаловались, что им приходилось быть привязанными к кровати от трех до 72 дней.
Помимо лишения свободы, суд назначил ряд ограничений в отношении подсудимых. Так, Лях лишен права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, также он лишен специального звания "полковник внутренней службы". Поздняковой и Поторочиной суд запретил заниматься врачебной деятельностью и занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в течение трех лет, также они лишены специального звания "старший лейтенант внутренней службы".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство
Вчера, 16:26
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуАлександр АлександровичРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала