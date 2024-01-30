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Генпрокурор штата Нью-Йорк подаст в суд на Citibank - РИА Новости, 30.01.2024
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19:37 30.01.2024 (обновлено: 19:44 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/citibank-1924447814.html
Генпрокурор штата Нью-Йорк подаст в суд на Citibank
Генпрокурор штата Нью-Йорк подаст в суд на Citibank - РИА Новости, 30.01.2024
Генпрокурор штата Нью-Йорк подаст в суд на Citibank
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила, что подает иск против Citibank, обвинив один из крупнейших американских банков в нежелании... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:37
2024-01-30T19:44
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила, что подает иск против Citibank, обвинив один из крупнейших американских банков в нежелании компенсировать потери клиентов из-за мошенничества, которое сам же банк якобы и допускает. "Я подаю в суд на Citibank за то, что он позволяет скаммерам похищать миллионы долларов у трудового народа и отказывает в возмещении обманутым. Если банк не в состоянии обеспечить безопасность клиентских счетов, то он не справляется со своей самой базовой функцией", - написала Джеймс в социальной сети X. Она заявила, что тысячи ньюйоркцев пострадали от действий мошенников, а некоторые даже лишились всех своих сбережений. "Когда жертвы мошенничества обращаются в банк за помощью и компенсациями, они получают отказ", - написала она. Банк в ответ заявил, что "напряженно работает" над предотвращением угроз и оказанием содействия клиентам, но не обязан полностью компенсировать их потери, если нет видимых признаков того, что их обманывают.
https://ria.ru/20240125/ssha-1923528653.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Генпрокурор штата Нью-Йорк подаст в суд на Citibank

Нью-Йорк подаст в суд на Citibank за нежелание покрыть потери обманутых клиентов

© AP Photo / Mark LennihanОфис Ситибанка в Нью-Йорке
Офис Ситибанка в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Офис Ситибанка в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила, что подает иск против Citibank, обвинив один из крупнейших американских банков в нежелании компенсировать потери клиентов из-за мошенничества, которое сам же банк якобы и допускает.
«
"Я подаю в суд на Citibank за то, что он позволяет скаммерам похищать миллионы долларов у трудового народа и отказывает в возмещении обманутым. Если банк не в состоянии обеспечить безопасность клиентских счетов, то он не справляется со своей самой базовой функцией", - написала Джеймс в социальной сети X.
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Она заявила, что тысячи ньюйоркцев пострадали от действий мошенников, а некоторые даже лишились всех своих сбережений.
«
"Когда жертвы мошенничества обращаются в банк за помощью и компенсациями, они получают отказ", - написала она.
Банк в ответ заявил, что "напряженно работает" над предотвращением угроз и оказанием содействия клиентам, но не обязан полностью компенсировать их потери, если нет видимых признаков того, что их обманывают.
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