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Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей - РИА Новости, 30.01.2024
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20:46 30.01.2024 (обновлено: 21:35 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html
Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей
Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей - РИА Новости, 30.01.2024
Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей
Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью больше 14 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:46
2024-01-30T21:35
происшествия
калининградская область
калининградский областной суд
светлогорск
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КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью больше 14 миллионов рублей, сообщил Калининградский областной суд в Telegram-канале. Как уточняется, пьяный мужчина устроил драку в концертном зале "Янтарь-холл" в Светлогорске и его оппонент потерял сознание. Суд отмечает, что злоумышленник "снял с левой руки потерпевшего наручные часы марки "Зенит" стоимостью 14 282 268 рублей, после чего с места преступления скрылся". Светлогорский горсуд назначил ему "наказание в виде исправительных работ на срок семь месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы десяти процентов в доход государства". К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, активную помощь при расследовании, признание вины, раскаяние в содеянном и оказание помощи своей семье. Также мужчина возместил ущерб потерпевшему.
https://ria.ru/20231213/krazha-1915547687.html
калининградская область
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происшествия, калининградская область, калининградский областной суд, светлогорск
Происшествия, Калининградская область, Калининградский областной суд, Светлогорск
Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей

Калининградца приговорили к исправительным работам за кражу часов за 14 млн руб

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью больше 14 миллионов рублей, сообщил Калининградский областной суд в Telegram-канале.
Как уточняется, пьяный мужчина устроил драку в концертном зале "Янтарь-холл" в Светлогорске и его оппонент потерял сознание. Суд отмечает, что злоумышленник "снял с левой руки потерпевшего наручные часы марки "Зенит" стоимостью 14 282 268 рублей, после чего с места преступления скрылся".
Светлогорский горсуд назначил ему "наказание в виде исправительных работ на срок семь месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы десяти процентов в доход государства". К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, активную помощь при расследовании, признание вины, раскаяние в содеянном и оказание помощи своей семье. Также мужчина возместил ущерб потерпевшему.
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ПроисшествияКалининградская областьКалининградский областной судСветлогорск
 
 
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