https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html

Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей

Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей - РИА Новости, 30.01.2024

Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей

Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью больше 14 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:46

2024-01-30T20:46

2024-01-30T21:35

происшествия

калининградская область

калининградский областной суд

светлогорск

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КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Жителя Калининградской области приговорили к исправительным работам на семь месяцев за кражу часов стоимостью больше 14 миллионов рублей, сообщил Калининградский областной суд в Telegram-канале. Как уточняется, пьяный мужчина устроил драку в концертном зале "Янтарь-холл" в Светлогорске и его оппонент потерял сознание. Суд отмечает, что злоумышленник "снял с левой руки потерпевшего наручные часы марки "Зенит" стоимостью 14 282 268 рублей, после чего с места преступления скрылся". Светлогорский горсуд назначил ему "наказание в виде исправительных работ на срок семь месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы десяти процентов в доход государства". К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, активную помощь при расследовании, признание вины, раскаяние в содеянном и оказание помощи своей семье. Также мужчина возместил ущерб потерпевшему.

https://ria.ru/20231213/krazha-1915547687.html

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происшествия, калининградская область, калининградский областной суд, светлогорск