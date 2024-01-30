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Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС - РИА Новости, 30.01.2024
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19:36 30.01.2024 (обновлено: 20:24 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bryussel-1924447551.html
Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС
Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС - РИА Новости, 30.01.2024
Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС
Полиция Брюсселя предупредила о масштабной акции протеста европейских фермеров в Брюсселе 1 февраля, которая пройдет одновременно с саммитом ЕС и может... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:36
2024-01-30T20:24
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люксембург (округ)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Полиция Брюсселя предупредила о масштабной акции протеста европейских фермеров в Брюсселе 1 февраля, которая пройдет одновременно с саммитом ЕС и может парализовать автомобильное движение в городе. "Масштабная манифестация фермеров запланирована на четверг, она пройдет одновременно с европейским саммитом. Проблемы с движением ожидаются по всей территории Брюссельского региона", - говорится в сообщении. Для автомобилистов не будут доступны улицы в центре города, в том числе площадь Шуман в Европейском квартале, где находится Еврокомиссия и Совет ЕС. Также запланирована акция в районе площади Люксембург, где расположен Европейский парламент. Из центра участники акции намерены направиться разные районы Брюсселя. В последние дни в странах Евросоюза нарастают массовые протесты фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
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в мире, брюссель, люксембург (округ), евросоюз
В мире, Брюссель, Люксембург (округ), Евросоюз
Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС

Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в Брюсселе 1 февраля

© AFP 2024 / DIRK WAEMБельгийские фермеры на акции протеста с требованием улучшения доходов и условий труда
Бельгийские фермеры на акции протеста с требованием улучшения доходов и условий труда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AFP 2024 / DIRK WAEM
Бельгийские фермеры на акции протеста с требованием улучшения доходов и условий труда
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Полиция Брюсселя предупредила о масштабной акции протеста европейских фермеров в Брюсселе 1 февраля, которая пройдет одновременно с саммитом ЕС и может парализовать автомобильное движение в городе.
"Масштабная манифестация фермеров запланирована на четверг, она пройдет одновременно с европейским саммитом. Проблемы с движением ожидаются по всей территории Брюссельского региона", - говорится в сообщении.
Для автомобилистов не будут доступны улицы в центре города, в том числе площадь Шуман в Европейском квартале, где находится Еврокомиссия и Совет ЕС. Также запланирована акция в районе площади Люксембург, где расположен Европейский парламент. Из центра участники акции намерены направиться разные районы Брюсселя.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают массовые протесты фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
Фермеры во время демонстрации в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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