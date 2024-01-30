https://ria.ru/20240130/bryussel-1924447551.html

Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС

Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС - РИА Новости, 30.01.2024

Полиция Брюсселя предупредила об акции фермеров в день саммита ЕС

Полиция Брюсселя предупредила о масштабной акции протеста европейских фермеров в Брюсселе 1 февраля, которая пройдет одновременно с саммитом ЕС и может... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:36

2024-01-30T19:36

2024-01-30T20:24

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брюссель

люксембург (округ)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Полиция Брюсселя предупредила о масштабной акции протеста европейских фермеров в Брюсселе 1 февраля, которая пройдет одновременно с саммитом ЕС и может парализовать автомобильное движение в городе. "Масштабная манифестация фермеров запланирована на четверг, она пройдет одновременно с европейским саммитом. Проблемы с движением ожидаются по всей территории Брюссельского региона", - говорится в сообщении. Для автомобилистов не будут доступны улицы в центре города, в том числе площадь Шуман в Европейском квартале, где находится Еврокомиссия и Совет ЕС. Также запланирована акция в районе площади Люксембург, где расположен Европейский парламент. Из центра участники акции намерены направиться разные районы Брюсселя. В последние дни в странах Евросоюза нарастают массовые протесты фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html

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в мире, брюссель, люксембург (округ), евросоюз