https://ria.ru/20240130/bryansk-1924443483.html

В гимназии Брянска ученик распылил перцовый баллончик

В гимназии Брянска ученик распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 30.01.2024

В гимназии Брянска ученик распылил перцовый баллончик

Брянская прокуратура и полиция проверят информацию о распылении школьником брянской гимназии №1 перцового баллончика. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:03

2024-01-30T19:03

2024-01-30T19:03

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Брянская прокуратура и полиция проверят информацию о распылении школьником брянской гимназии №1 перцового баллончика. Во вторник в социальных сетях и местных СМИ, в том числе издании "Брянские новости", появилась информация и видео о происшествии с дракой школьников. На кадрах видно, как несколько подростков в помещении сцепились в драке, другие пытаются их разнимать. Как утверждается, ученика 9 класса облили "перцовкой" восьмиклассники, когда он пытался их разнять. Отмечается, что мальчика забрали работники скорой помощи. "Прокуратура Фокинского района города Брянска организовала проведение проверки в связи с размещением в одной из социальных сетей информации о распылении перцового баллончика подростком в брянской гимназии №1. В ходе проверки будет дана оценка качеству профилактической работы среди учащихся и уровню безопасности образовательного процесса", – говорится в сообщении. "Предварительно, данная информация подтверждается. Полицией проводится проверка", – уточнили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Подробности инцидента привела пресс-служба Брянской городской администрации. "Как рассказали в учреждении образования, ученик восьмого класса брызнул перцовым баллончиком в лицо школьнику из параллельного класса. Была вызвана "скорая помощь" и полиция. Фельдшер осмотрел детей, у одного из них диагностирован легкий ожог кожи. Госпитализация участникам потасовки не потребовалась", – рассказали в мэрии. В мэрии отметили, что в гимназию вызвали родителей виновников инцидента, педагоги провели с ними беседу. Уточняется, что родители претензий друг к другу и образовательной организации не имеют, а школьники уже помирились.

https://ria.ru/20231027/shkola-1905649144.html

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происшествия, брянск, россия, брянская область