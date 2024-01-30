https://ria.ru/20240130/britaniya-1924258976.html

Экс-глава МИД Британии оценил идею к возврату к службе по призыву

Экс-глава МИД Британии оценил идею к возврату к службе по призыву - РИА Новости, 30.01.2024

Экс-глава МИД Британии оценил идею к возврату к службе по призыву

Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг на фоне спекуляций о возвращении страны к призыву на военную службу считает, что без нововведений она бы привела лишь к РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:15

2024-01-30T02:15

2024-01-30T02:15

великобритания

норвегия

россия

уильям хейг

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг на фоне спекуляций о возвращении страны к призыву на военную службу считает, что без нововведений она бы привела лишь к появлению миллионов призывников с проблемами с мотивацией. "Воинская служба прочно ассоциируется с прошлым. Это то, чем занимались в 40-е и 50-е, не так ли?.. Она не считается совместимой с нашей эпохой гипериндивидуализма. Как мы посмели пошатнуть идею, что у нас есть множество прав и никакой обязанности отстаивать их? Большинство испытывающих похожие страхи могут спать спокойно: армия в последнюю очередь нуждается в нескольких миллионах немотивированных призывников", - написал он в статье для газеты Times. Как полагает Хейг, властям Британии следует заняться переосмыслением воинской службы, а не возвращать ее в старом виде, если до этого дойдет. Он считает подходящим примером страны Скандинавского полуострова. Например, пишет Хейг, в Норвегии по достижении 18 лет молодежь вне зависимости от пола заполняет анкетный лист о своем здоровье и мотивации, после чего лишь около четверти из них приглашают на собеседование, а в прошлом году для службы в армии выбрали всего около 17% респондентов. "Несмотря на то, что кто-то и оказывается в армии против своей воли, большинство выказывают большое желание и гордятся тем, что их выбрали… Они получают навыки, которые часто оказываются полезны при трудоустройстве, а также общаются с людьми из других регионов страны и с разным прошлым", - отмечает экс-глава британского МИД. По мнению Хейга, подобный подход создает надежный и мотивированный мобилизационный резерв в стране, и если Норвегия может при надобности призвать 70 тысяч человек при сравнительно малом населении, в Великобритании подобная система позволит создать резерв в 870 тысяч человек. Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как отмечала газета Times, численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.

https://ria.ru/20231002/uolles-1899816696.html

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великобритания, норвегия, россия, уильям хейг