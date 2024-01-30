https://ria.ru/20240130/briks-1924262137.html
Россия обсуждает с БРИКС интеграцию платежных инфраструктур
Россия обсуждает с БРИКС интеграцию платежных инфраструктур - РИА Новости, 30.01.2024
Россия обсуждает с БРИКС интеграцию платежных инфраструктур
Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:45
2024-01-30T03:45
2024-01-30T03:45
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китай
эльвира набиуллина
индия
экономика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина."У России есть Система передачи финансовых сообщений, которая является альтернативой SWIFT. Аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран. Мы ведем дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнеров", - прокомментировала глава ЦБ вопрос, готовы ли страны БРИКС к интеграции национальных систем передачи финансовых сообщений.Набиуллина добавила, что при этом к российской системе уже "присоединились 159 иностранных участников из 20 стран".Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.Многие другие крупные страны также имеют свои национальные альтернативы, например, в Китае есть CIPS, в Индии – SFMS.
https://ria.ru/20240130/briks-1924256298.html
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россия, китай, эльвира набиуллина, индия, экономика, брикс, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Китай, Эльвира Набиуллина, Индия, Экономика, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия обсуждает с БРИКС интеграцию платежных инфраструктур
Набиуллина: Россия обсуждает с БРИКС взаимодействие систем передачи финсообщений