https://ria.ru/20240130/briks-1924257335.html

Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов

Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов - РИА Новости, 30.01.2024

Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов

Россия в 2024 году поднимет в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:50

2024-01-30T01:50

2024-01-30T01:50

россия

египет

экономика

эфиопия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

брикс

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия в 2024 году поднимет в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Да. Во-первых, мы хотели бы продвинуть тему взаимного признания рейтингов. Это очень важно для взаимной торговли и инвестиций", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ в рамках своего председательства в БРИКС выходить с новыми идеями. Она отметила, что и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС обсуждается создание наднациональных рейтинговых агентств. По мнению главы ЦБ, эта тема перспективна, но в ней "очень много сложных вопросов" - кто должен быть учредителем, как выстроить финансирование, чтобы агентство было независимым и профессиональным. "На наш взгляд, быстрее и практичнее будет взаимное признание рейтингов", - отметила Набиуллина. Вторая тема, которую Россия намерена поднять в БРИКС - противодействие отмыванию сомнительных доходов. У РФ есть опыт создания антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", им она готова делиться. "Хотим посмотреть, какие общие платформенные решения в этой области можно развивать на уровне БРИКС. Это сильно упростило бы сотрудничество бизнеса наших стран", - добавила Набиуллина. Другое направление, которое Россия хотела бы развить в рамках объединения - выстраивание расчетно-депозитарной инфраструктуры. "Четвертое новое направление - на базе Университета Банка России мы планируем создать общую для стран БРИКС платформу для обучения и обмена опытом", - отметила глава ЦБ. "Финальную повестку мы планируем сформировать к концу февраля", - заключила Набиуллина. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240130/briks-1924256298.html

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египет

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россия, египет, экономика, эфиопия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс, евразийский экономический союз