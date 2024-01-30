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Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов - РИА Новости, 30.01.2024
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01:50 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/briks-1924257335.html
Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов
Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов - РИА Новости, 30.01.2024
Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов
Россия в 2024 году поднимет в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:50
2024-01-30T01:50
россия
египет
экономика
эфиопия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
брикс
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия в 2024 году поднимет в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Да. Во-первых, мы хотели бы продвинуть тему взаимного признания рейтингов. Это очень важно для взаимной торговли и инвестиций", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ в рамках своего председательства в БРИКС выходить с новыми идеями. Она отметила, что и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС обсуждается создание наднациональных рейтинговых агентств. По мнению главы ЦБ, эта тема перспективна, но в ней "очень много сложных вопросов" - кто должен быть учредителем, как выстроить финансирование, чтобы агентство было независимым и профессиональным. "На наш взгляд, быстрее и практичнее будет взаимное признание рейтингов", - отметила Набиуллина. Вторая тема, которую Россия намерена поднять в БРИКС - противодействие отмыванию сомнительных доходов. У РФ есть опыт создания антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", им она готова делиться. "Хотим посмотреть, какие общие платформенные решения в этой области можно развивать на уровне БРИКС. Это сильно упростило бы сотрудничество бизнеса наших стран", - добавила Набиуллина. Другое направление, которое Россия хотела бы развить в рамках объединения - выстраивание расчетно-депозитарной инфраструктуры. "Четвертое новое направление - на базе Университета Банка России мы планируем создать общую для стран БРИКС платформу для обучения и обмена опытом", - отметила глава ЦБ. "Финальную повестку мы планируем сформировать к концу февраля", - заключила Набиуллина. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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россия, египет, экономика, эфиопия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс, евразийский экономический союз
Россия, Египет, Экономика, Эфиопия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Евразийский экономический союз
Россия поднимет в БРИКС вопрос о взаимном признании рейтингов

Россия обсудит в БРИКС взаимопризнание рейтингов и антиотмывочную платформу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия в 2024 году поднимет в БРИКС темы взаимного признания рейтингов и создания общей антиотмывочной платформы, сообщила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Да. Во-первых, мы хотели бы продвинуть тему взаимного признания рейтингов. Это очень важно для взаимной торговли и инвестиций", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ в рамках своего председательства в БРИКС выходить с новыми идеями.
Она отметила, что и в рамках БРИКС, и в рамках ЕАЭС обсуждается создание наднациональных рейтинговых агентств. По мнению главы ЦБ, эта тема перспективна, но в ней "очень много сложных вопросов" - кто должен быть учредителем, как выстроить финансирование, чтобы агентство было независимым и профессиональным. "На наш взгляд, быстрее и практичнее будет взаимное признание рейтингов", - отметила Набиуллина.
Вторая тема, которую Россия намерена поднять в БРИКС - противодействие отмыванию сомнительных доходов. У РФ есть опыт создания антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", им она готова делиться. "Хотим посмотреть, какие общие платформенные решения в этой области можно развивать на уровне БРИКС. Это сильно упростило бы сотрудничество бизнеса наших стран", - добавила Набиуллина.
Другое направление, которое Россия хотела бы развить в рамках объединения - выстраивание расчетно-депозитарной инфраструктуры. "Четвертое новое направление - на базе Университета Банка России мы планируем создать общую для стран БРИКС платформу для обучения и обмена опытом", - отметила глава ЦБ. "Финальную повестку мы планируем сформировать к концу февраля", - заключила Набиуллина.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
01:20
 
РоссияЕгипетЭкономикаЭфиопияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
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