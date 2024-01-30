Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/briks-1924256298.html
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем - РИА Новости, 30.01.2024
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:20
2024-01-30T01:20
брикс
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
египет
эфиопия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. "Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых", - ответила Набиуллина на вопрос, какие приоритеты и цели центральные банки БРИКС будут решать в этом году. "Первое - это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", - отметила глава ЦБ. Также регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий. "Мы хотим обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Эта тема очень практична - она позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС", - добавила она. Еще одна тема в их повестке - кибербезопасность в финансовой сфере. По словам Набиуллиной, ЦБ хочет хочет предложить партнерам провести трансграничные киберучения. "Четвертое - это повестка устойчивого развития и адаптация экономик к климатическим изменениям. Страны БРИКС этим очень интересуются, и тему эту мы хотим активно продвигать. В частности, хотим обсудить с коллегами, как можно интегрировать климатические риски в финансовое регулирование, как развивать стандарты для зеленых и адаптационных облигаций", - заключила глава ЦБ.
https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html
https://ria.ru/20240126/briks-1923594535.html
россия
египет
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, египет, эфиопия
БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Египет, Эфиопия
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем

Набиуллина: БРИКС в этом году сосредоточится на взаимодействии платежных систем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
БРИКС в 2023 году обогнали "Большую семерку" по доле в мировой экономике
Вчера, 19:09
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
"Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых", - ответила Набиуллина на вопрос, какие приоритеты и цели центральные банки БРИКС будут решать в этом году.
"Первое - это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", - отметила глава ЦБ.
Также регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий. "Мы хотим обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Эта тема очень практична - она позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС", - добавила она. Еще одна тема в их повестке - кибербезопасность в финансовой сфере. По словам Набиуллиной, ЦБ хочет хочет предложить партнерам провести трансграничные киберучения.
"Четвертое - это повестка устойчивого развития и адаптация экономик к климатическим изменениям. Страны БРИКС этим очень интересуются, и тему эту мы хотим активно продвигать. В частности, хотим обсудить с коллегами, как можно интегрировать климатические риски в финансовое регулирование, как развивать стандарты для зеленых и адаптационных облигаций", - заключила глава ЦБ.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин поручил представить идеи по сотрудничеству БРИКС в работе по климату
26 января, 11:02
 
БРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаЕгипетЭфиопия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала