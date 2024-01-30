https://ria.ru/20240130/briks-1924256298.html

Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем

Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем - РИА Новости, 30.01.2024

Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем

Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:20

2024-01-30T01:20

2024-01-30T01:20

брикс

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

египет

эфиопия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. "Мы собираемся выходить с насыщенной повесткой. Но при этом, конечно, придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, которые предложили наши партнеры в предыдущие годы. Среди них я выделю четыре ключевых", - ответила Набиуллина на вопрос, какие приоритеты и цели центральные банки БРИКС будут решать в этом году. "Первое - это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", - отметила глава ЦБ. Также регуляторы уделят внимание развитию финансовых технологий. "Мы хотим обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Эта тема очень практична - она позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС", - добавила она. Еще одна тема в их повестке - кибербезопасность в финансовой сфере. По словам Набиуллиной, ЦБ хочет хочет предложить партнерам провести трансграничные киберучения. "Четвертое - это повестка устойчивого развития и адаптация экономик к климатическим изменениям. Страны БРИКС этим очень интересуются, и тему эту мы хотим активно продвигать. В частности, хотим обсудить с коллегами, как можно интегрировать климатические риски в финансовое регулирование, как развивать стандарты для зеленых и адаптационных облигаций", - заключила глава ЦБ.

https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html

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брикс, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, египет, эфиопия