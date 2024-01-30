https://ria.ru/20240130/borrel-1924455586.html

"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России

"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024

"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России

Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:33

2024-01-30T20:33

2024-01-30T20:33

политика

россия

украина

жозеп боррель

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель."И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — написал европейский чиновник.Он призвал предоставить Киеву средства, необходимые для занятия территорий, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Боррель также заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.Параллельно с этими мерами нужно развивать европейскую военно-промышленную индустрию, пишет он. По словам главы евродипломатии, эта отрасль сейчас далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии