Рейтинг@Mail.ru
"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/borrel-1924455586.html
"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России
"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024
"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России
Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:33
2024-01-30T20:33
политика
россия
украина
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель."И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — написал европейский чиновник.Он призвал предоставить Киеву средства, необходимые для занятия территорий, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Боррель также заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.Параллельно с этими мерами нужно развивать европейскую военно-промышленную индустрию, пишет он. По словам главы евродипломатии, эта отрасль сейчас далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России

Боррель назвал ошибкой "соблазн примирения" России и Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«
"И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — написал европейский чиновник.
Он призвал предоставить Киеву средства, необходимые для занятия территорий, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Боррель также заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.
Параллельно с этими мерами нужно развивать европейскую военно-промышленную индустрию, пишет он. По словам главы евродипломатии, эта отрасль сейчас далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 15:25
 
ПолитикаРоссияУкраинаЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала