"Мы не позволим". Боррель сделал дерзкое заявление о России
Боррель назвал ошибкой "соблазн примирения" России и Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Примирение России и Украины и прекращение боевых действий будет ошибкой, заявил в статье для французской L'Obs глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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"И снова появляется соблазн примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины", — написал европейский чиновник.
Он призвал предоставить Киеву средства, необходимые для занятия территорий, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Боррель также заявил о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.
Параллельно с этими мерами нужно развивать европейскую военно-промышленную индустрию, пишет он. По словам главы евродипломатии, эта отрасль сейчас далека от готовности к решению стоящих перед ней задач.
Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.