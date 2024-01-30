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Новый сервис билайна снижает число жертв мошенничества почти до нуля - РИА Новости, 30.01.2024
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12:06 30.01.2024 (обновлено: 12:22 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bilayn-1924311102.html
Новый сервис билайна снижает число жертв мошенничества почти до нуля
Новый сервис билайна снижает число жертв мошенничества почти до нуля - РИА Новости, 30.01.2024
Новый сервис билайна снижает число жертв мошенничества почти до нуля
"Билайн" запустил сервис идентификации вызовов, помогающий бороться с телефонным мошенничеством и спамом, работающий без мобильного интернета; во время... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:06
2024-01-30T12:22
билайн
россия
мобильная связь
экономика
технологии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Билайн" запустил сервис идентификации вызовов, помогающий бороться с телефонным мошенничеством и спамом, работающий без мобильного интернета; во время тестирования он снизил число жалоб абонентов в шесть раз, почти до нуля, рассказал РИА Новости оператор. "Сервис идентификации вызовов "Этикетка" позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество от основных источников мошеннического трафика в шесть раз, почти до нуля, во время пилотного тестирования продукта в декабре 2023 года", - сообщили в компании, добавив, что решение работает без мобильного интернета. При этом аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко сообщил агентству, что такая разработка - первая на российском рынке: "Билайн" первым из операторов создал нативное решение, не требующее установки мобильного приложения". Он добавил, что решение опирается на сетевые возможности оператора, а не на мобильное приложение, а для работы сервиса не нужен мобильный интернет. Это, в первую очередь, экономит заряд батареи. В компании отметили, что сервис работает как на смартфонах, так и на кнопочных телефонах. Он отображает на экране абонента предупреждение о спаме и мошенниках, а в версии для B2B-сегмента - название компании или бренда, а также цель звонка. На текущий момент на российском рынке существует приложение против спама от МТС, с помощью которого абонент любого отечественного оператора может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам. "Мегафон" и Tele2 предоставляют своим клиентам дополнительные услуги по борьбе с мошенничеством. В конце прошлого года директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов сообщил РИА Новости, что самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, а антифрод-система оператора в течение месяца защитила от мошенников более 39 тысяч абонентов.
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билайн, россия, мобильная связь, экономика, технологии, вымпелком
Билайн, Россия, мобильная связь, Экономика, Технологии, ВымпелКом

Новый сервис билайна снижает число жертв мошенничества почти до нуля

© iStock.com / ArtistGNDphotographyДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / ArtistGNDphotography
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Билайн" запустил сервис идентификации вызовов, помогающий бороться с телефонным мошенничеством и спамом, работающий без мобильного интернета; во время тестирования он снизил число жалоб абонентов в шесть раз, почти до нуля, рассказал РИА Новости оператор.
"Сервис идентификации вызовов "Этикетка" позволил снизить количество жалоб на телефонное мошенничество от основных источников мошеннического трафика в шесть раз, почти до нуля, во время пилотного тестирования продукта в декабре 2023 года", - сообщили в компании, добавив, что решение работает без мобильного интернета.
При этом аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко сообщил агентству, что такая разработка - первая на российском рынке: "Билайн" первым из операторов создал нативное решение, не требующее установки мобильного приложения".
Он добавил, что решение опирается на сетевые возможности оператора, а не на мобильное приложение, а для работы сервиса не нужен мобильный интернет. Это, в первую очередь, экономит заряд батареи.
В компании отметили, что сервис работает как на смартфонах, так и на кнопочных телефонах. Он отображает на экране абонента предупреждение о спаме и мошенниках, а в версии для B2B-сегмента - название компании или бренда, а также цель звонка.
На текущий момент на российском рынке существует приложение против спама от МТС, с помощью которого абонент любого отечественного оператора может определить, кто ему звонит, а также пожаловаться на спам. "Мегафон" и Tele2 предоставляют своим клиентам дополнительные услуги по борьбе с мошенничеством.
В конце прошлого года директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов сообщил РИА Новости, что самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, а антифрод-система оператора в течение месяца защитила от мошенников более 39 тысяч абонентов.
 
БилайнРоссиямобильная связьЭкономикаТехнологииВымпелКом
 
 
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