https://ria.ru/20240130/bi-2-1924433747.html

Источник: Лева* из "Би-2" вылетает в Тель-Авив

Источник: Лева* из "Би-2" вылетает в Тель-Авив - РИА Новости, 30.01.2024

Источник: Лева* из "Би-2" вылетает в Тель-Авив

Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) замечен в аэропорту Бангкока при посадке на рейс до Тель-Авива, сообщают "Известия". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:24

2024-01-30T18:24

2024-01-30T18:25

шоубиз

тель-авив

бангкок

пхукет (остров)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) замечен в аэропорту Бангкока при посадке на рейс до Тель-Авива, сообщают "Известия". Кадры с Бортником опубликовали в Телеграм-канале издания.На прошлой неделе музыкантов задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем рокеров привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России на Пхукете Владимир Соснов, у пяти из семи задержанных есть российское гражданство. Еще два члена группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии. По законам Таиланда депортация производится в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240130/tailand-1924347646.html

тель-авив

бангкок

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тель-авив, бангкок, пхукет (остров), би-2, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес