https://ria.ru/20240130/bi-2-1924388320.html

Посольство России раскрыло подробности депортации трех участников "Би-2"

Посольство России раскрыло подробности депортации трех участников "Би-2" - РИА Новости, 30.01.2024

Посольство России раскрыло подробности депортации трех участников "Би-2"

Трое из семи участников группы "Би-2", арестованных на Пхукете за ведение трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда, могут быть депортированы только РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:45

2024-01-30T15:45

2024-01-30T15:45

в мире

россия

би-2

таиланд

пхукет (остров)

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БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Трое из семи участников группы "Би-2", арестованных на Пхукете за ведение трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда, могут быть депортированы только в Россию, сообщили РИА Новости российские дипломаты. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они находят в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации. "Трое участников группы имеют только российское гражданство и могут быть депортированы только в Россию. Как пояснили нам сотрудники иммиграционного центра, еще двое граждан РФ, которые также имеют гражданство Израиля, имеют право запросить депортацию в страну второго гражданства", - сообщили агентству в консульском отделе посольства РФ в Таиланде после посещения центра временного содержания иммиграционной полиции. По словам дипломатов, человек, находящийся в иммиграционном центре, также может совсем отказаться от депортации, но в этом случае он продолжит там находиться до тех пор, пока не даст согласие и не будет депортирован, даже если на принятие решения ему понадобится несколько лет. Что касается двух музыкантов, въехавших в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля, ими занимаются посольства этих стран, уточнили в консульском отделе посольства РФ. Решение о датах депортации членов группы "Би-2" с российским гражданством пока не принято, также сообщили российским дипломатам в иммиграционном центре, пояснив, что рабочее совещание по спискам депортируемых состоится в среду, и на нем может быть согласована дата депортации. "Нам объяснили, что такое решение обычно принимается на неделю вперед из-за загруженности центра и нехватки транспорта и персонала для сопровождения. После согласования даты сами находящиеся в иммиграционном центре граждане РФ должны будут приобрести авиабилеты за свой счет", - сообщили агентству дипломаты.

https://ria.ru/20240130/tailand-1924347646.html

https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

россия

таиланд

пхукет (остров)

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в мире, россия, би-2, таиланд, пхукет (остров)