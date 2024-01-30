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Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
11:50 30.01.2024 (обновлено: 12:00 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде - РИА Новости, 30.01.2024
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде
Участники группы "Би-2" отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда для оказания... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:50
2024-01-30T12:00
шоубиз
би-2
таиланд
россия
бангкок
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БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2" отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда для оказания консульской помощи, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они находят в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации."Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", - сказал дипломат на выходе из пенитенциарного учреждения.
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
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би-2, таиланд, россия, бангкок
Шоубиз, Би-2, Таиланд, Россия, Бангкок
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде

Посольство России: участники "Би-2" отказались от встречи с консулом в Таиланде

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
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БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2" отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда для оказания консульской помощи, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.
Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они находят в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.
"Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", - сказал дипломат на выходе из пенитенциарного учреждения.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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ШоубизБи-2ТаиландРоссияБангкок
 
 
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