https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде

Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде - РИА Новости, 30.01.2024

Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде

Участники группы "Би-2" отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда для оказания... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:50

2024-01-30T11:50

2024-01-30T12:00

шоубиз

би-2

таиланд

россия

бангкок

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БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2" отказались от встречи с российским консулом, посетившим их в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда для оказания консульской помощи, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они находят в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации."Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом", - сказал дипломат на выходе из пенитенциарного учреждения.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

таиланд

россия

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

би-2, таиланд, россия, бангкок