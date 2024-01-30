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Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024
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09:56 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924286631.html
Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024
Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль
Музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:56
2024-01-30T09:56
таиланд
израиль
россия
владимир соснов
би-2
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли в Telegram-канале информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена. Ранее портал Ynet сообщил, что четырех участников "Би-2" после вмешательства израильского МИД отправят в Израиль вместо России. "Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена", - говорится в сообщении группы. Ранее генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
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таиланд, израиль, россия, владимир соснов, би-2
Таиланд, Израиль, Россия, Владимир Соснов, Би-2
Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль

Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль вместо России

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли в Telegram-канале информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена.
Ранее портал Ynet сообщил, что четырех участников "Би-2" после вмешательства израильского МИД отправят в Израиль вместо России.
"Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена", - говорится в сообщении группы.
Ранее генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
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ТаиландИзраильРоссияВладимир СосновБи-2
 
 
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