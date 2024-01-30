https://ria.ru/20240130/bi-2-1924286631.html

Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль

Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль - РИА Новости, 30.01.2024

Музыканты "Би-2" опровергли информацию о депортации в Израиль

Музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:56

2024-01-30T09:56

2024-01-30T09:56

таиланд

израиль

россия

владимир соснов

би-2

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Музыканты рок-группы "Би-2", которых должны депортировать из Таиланда за трудовую деятельность без разрешения властей страны, опровергли в Telegram-канале информацию о своем отправлении в Израиль вместо России, отметив, что на данный момент ситуация не решена. Ранее портал Ynet сообщил, что четырех участников "Би-2" после вмешательства израильского МИД отправят в Израиль вместо России. "Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена", - говорится в сообщении группы. Ранее генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что музыкантов "Би-2" в ближайшие дни этапируют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два участника въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html

таиланд

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, израиль, россия, владимир соснов, би-2