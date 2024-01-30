https://ria.ru/20240130/bi-2-1924282190.html

Участников группы "Би-2" поместили в центр временного содержания в Бангкоке

Участников группы "Би-2" поместили в центр временного содержания в Бангкоке - РИА Новости, 30.01.2024

Участников группы "Би-2" поместили в центр временного содержания в Бангкоке

Участники группы "Би-2", которых арестовали и оштрафовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей, находятся в центре временного содержания... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:40

2024-01-30T09:40

2024-01-30T12:42

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БАНГКОК, 30 янв — РИА Новости. Участники группы "Би-2", которых арестовали и оштрафовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей, находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке и ожидают депортации, подтвердили РИА Новости российские дипломаты."Мы получили сегодня официальное уведомление от Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда о том, что пятеро российских граждан из состава группы "Би-2" находятся в центре временного содержания в Бангкоке и ожидают депортации", — сообщили агентству в консульском отделе посольства России в Бангкоке.В уведомлении указано, что российских граждан Яна Николенко, Бориса Лифшица, Глеба Колядина, Андрея Звонкова и Максима Андрюшенко доставили в центр временного содержания 29 января."Прежде чем они будут депортированы, им придется пройти процедуру проверки подлинности паспортов и наличия российского гражданства, а также проверку по учетам полиции Таиланда на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории королевства", — добавил собеседник агентства.По словам российских дипломатов, в документе также содержится просьба иммиграционной полиции к посольству предоставить при ее наличии информацию о состоянии здоровья россиян и их истории болезни, если они обращались в медицинские учреждения Таиланда, чтобы врачи центра временного содержания иммиграционной полиции могли при необходимости оказывать им медицинскую помощь.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в королевстве за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Как сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта.

https://ria.ru/20240130/izrail-1924299566.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

таиланд, би-2, бангкок, россия