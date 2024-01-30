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Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой - РИА Новости, 30.01.2024
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20:30 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924454927.html
Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой
Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой - РИА Новости, 30.01.2024
Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой
Новая структура - управление беспилотных систем и робототехники - создана в Минпромторге РФ, в ее рамках будет, в том числе, координироваться выполнение... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:30
2024-01-30T20:30
экономика
технологии
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая структура - управление беспилотных систем и робототехники - создана в Минпромторге РФ, в ее рамках будет, в том числе, координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов по выпуску авиабеспилотников в стране, говорится в сообщении министерства. "Образовываются следующие подразделения: управление беспилотных систем и робототехники. В рамках нового отраслевого управления будет вестись работа по реализации задач профильного национального проекта "Беспилотные авиационные системы", координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство БПЛА. Также новое управление будет обеспечивать развитие и поддержку отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России)", - отмечается в сообщении. Куратором нового управления назначен замглавы Минпромторга Василий Шпак, уточнили в министерстве. Также в рамках структурных изменений министерства образовывается управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и управление протокола и пресс-службы. В свою очередь упраздняются: департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и отдел обеспечения деятельности министра. Приказ о соответствующих изменениях уже подписан вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
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экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой

В структуре Минпромторга создали управление беспилотных систем и робототехники

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая структура - управление беспилотных систем и робототехники - создана в Минпромторге РФ, в ее рамках будет, в том числе, координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов по выпуску авиабеспилотников в стране, говорится в сообщении министерства.
«
"Образовываются следующие подразделения: управление беспилотных систем и робототехники. В рамках нового отраслевого управления будет вестись работа по реализации задач профильного национального проекта "Беспилотные авиационные системы", координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство БПЛА. Также новое управление будет обеспечивать развитие и поддержку отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России)", - отмечается в сообщении.
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Куратором нового управления назначен замглавы Минпромторга Василий Шпак, уточнили в министерстве.
Также в рамках структурных изменений министерства образовывается управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и управление протокола и пресс-службы.
В свою очередь упраздняются: департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и отдел обеспечения деятельности министра.
Приказ о соответствующих изменениях уже подписан вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, уточнили в министерстве.
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ЭкономикаТехнологииРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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