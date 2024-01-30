https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924454927.html

Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой

Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой - РИА Новости, 30.01.2024

Минпромторг создал структуру для управления беспилотниками и робототехникой

Новая структура - управление беспилотных систем и робототехники - создана в Минпромторге РФ, в ее рамках будет, в том числе, координироваться выполнение... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:30

2024-01-30T20:30

2024-01-30T20:30

экономика

технологии

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая структура - управление беспилотных систем и робототехники - создана в Минпромторге РФ, в ее рамках будет, в том числе, координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов по выпуску авиабеспилотников в стране, говорится в сообщении министерства. "Образовываются следующие подразделения: управление беспилотных систем и робототехники. В рамках нового отраслевого управления будет вестись работа по реализации задач профильного национального проекта "Беспилотные авиационные системы", координироваться выполнение государственного гражданского и оборонного заказов на производство БПЛА. Также новое управление будет обеспечивать развитие и поддержку отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов, производство которых продолжит курировать департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России)", - отмечается в сообщении. Куратором нового управления назначен замглавы Минпромторга Василий Шпак, уточнили в министерстве. Также в рамках структурных изменений министерства образовывается управление сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, управление государственной политики в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и управление протокола и пресс-службы. В свою очередь упраздняются: департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений и отдел обеспечения деятельности министра. Приказ о соответствующих изменениях уже подписан вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

https://ria.ru/20240116/bpla-1921623273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)